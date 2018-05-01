中市文心路首段路平完工 公益路至大墩七街展新貌

2018年05月01日 16:44 中時 陳世宗

人行道設置完善無障礙斜坡，維持行人通行空間最大舒適度。（陳世宗翻攝）

台中捷運綠線工程持續進行中，導致無法一次全面施做路平。台中市政府建設局為縮短等待期，配合捷運工程以分段方式進行人行道拓寬、公共設施銜接及路平工程，並事先會同各單位進行老舊管線汰換，減少日後再開挖機會。第一段公益路至大墩七街已於昨（4/30）晚完工，平順美觀的路面與人行道，讓文心路呈現嶄新風貌。

建設局路平專案在全市各區持續進行，但文心路由於捷運綠線施工中，大型車輛不斷進出，也讓路平工程無法一次全面進行。為求縮短等待期間，建設局去年底起先針對部分已可施作路段進行人行道拓寬工程，增加自行車通行空間，並整合沿線複雜的施工介面，尤其汰換全線老舊管線，昨晚率先完成公益路至大墩七街路段。

文心捷運沿線人行道拓寬及路平專案工程相較一般路平工程來得複雜，除先洽請相關單位汰換老舊管線外，還包括人行道拓寬、增加自行車通行空間、道路標線、停車格等設計。其中，抗滑標線從BPN45提升至BPN 65，增加磨擦力減少雨天打滑機會。「以人文本」的人行道則拓寬為5公尺，並以LID「水環境低衝擊開發」、「透水地磚」舖設；自行車道更鋪設「斬石子」鋪面，提供自行車更舒適的騎乘路面，並與行人分流，減少人車衝突。

人行道設置1.2公尺公共設施帶，其餘部分規劃為「遵22-1」專供行人及自行車通行空間，以行人通行為優先，路段起、迄點皆設置「遵22-1」及「騎樓、人行道禁止停車」標誌，路段街廓前後，設置完善的無障礙斜坡，維持行人通行空間最大舒適度。

對於文心路車道寬及停車格規劃，建設局多次與交通局研商，全線維持3車道及路口段含左轉車道四車道規劃，混合車道劃設停車格後留有4.5公尺行車空間，避免汽機車爭道；另外，路口段考量左轉車及不影響直行車通行，規劃最內側左轉車道並保持直線通行三車道，停止線起算68公尺內不規劃汽機車停車格，更完善導引路口汽機車，維持全線交通順暢。

在此車道規劃原則下，除路口段停止線68公尺內、公車停靠區35公尺內及周邊大樓店家合法留設車行斜坡道區域外，交通局適當劃設汽機車停車格。接近集合式住宅周邊以機車格為主，預估沿線機車格2,391處，汽車格531處。此外，交通局為便利公車族，在有限空間下規劃反向式候車亭，讓通行空間流暢。

建設局長黃玉霖表示，在建設局、交通局和道安會報共同合作下，文心路不僅增加停車格，也拓寬混合車道安全，提高行車安全，照顧所有族群，希望成為全國最進步的道路。

(中時 )