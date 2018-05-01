原能會擬修法 核廢處理場址回饋金增至100億

2018年05月01日 16:42 中時 廖德修

為了配合2025年非核家園政策，行政院原子能委員會今天公布《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》修正草案總說明，將納入高放射性廢棄物的處理作業，處置設施場址回饋金也由50億元提高為100億元，並增加選址作業配套獎勵措施，包括場址調查評估獎勵金、自願場址獎勵金等；場址的決定則必須通過民意考驗，相關資訊一律公開。

《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》自2006年5月24日公布施行後，主管機關是原能會，主辦機關則為經濟部，各依權責辦理，但多年來並未找到場址。在行政院組織改造後，原能會將改為核能安全委員會，專司核安管制；因此在核廢最終處置場址方面，為求事權統一，將由經濟部統籌辦理。

由於高放射性廢棄物最終處置計畫也已進入候選場址評選及核定階段，考量高、低放射性廢棄物最終處置設施選址程序應有一致性，因此也將高放射性廢棄物最終處置設施選址作業併同納入本次修法。

原能會表示，為順利推展選址作業，除維持現行的遴選與自願並行，以及地方公民投票選址機制外，更須先尊重場址所在地方政府及民意機關意願。修正草案增列先與地方政府協議，再經地方民意機關議決同意設置，或由地方民意機關議決以公投決定，以達成選址目標。

此外，鑑於放射性廢棄物最終處置設施為高度鄰避設施，選址作業除維持高度公眾參與的公民投票機制外，為落實資訊公開及加強公民參與，除選址期間選址作業者須與地方政府及民眾積極溝通說明，亦明確規定選址計畫、潛在場址評選報告、建議候選場址遴選報告及場址設置規劃書均須公開，以落實資訊公開並廣納社會各界意見。

還有，選址公民投票須辦理公開說明會或辯論會，以強化民眾參與，另處置設施環境影響評估及建照申請，亦須分別依法辦理公聽會及聽證會，政府始得核定處置設施場址。

原能會為廣納各界意見，上網徵求各界意見，請民眾填寫意見表，於6月30日前回傳，集思廣益，讓修法作業更加周延。

(中時 )