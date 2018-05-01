勞動節彰化合興國小感恩「全年無休」的媽媽勞工

彰化縣合興國小1日舉辦母親節感恩活動，讓小朋友為全年無休的「勞工媽媽」洗腳。（鐘武達攝）

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合興國小母親節感恩活動，媽媽與小朋友熱情擁抱，相互「量體重」。（鐘武達攝）
合興國小母親節感恩系列活動「文化反哺」，媽媽聽小朋友說故事。（鐘武達攝）

五一勞動節，彰化縣合興國小特別為「全年無休」的媽媽舉辦母親節感恩活動，小朋友說故事給媽媽聽，還為媽媽或隔代照顧的阿公或阿嬤洗腳，場面很溫馨，媽媽們說，看到孩子的乖巧，一整年的辛苦都被洗掉了。

合興國小禾欣圖書室在同一時間由副縣長陳善報、立委洪宗熠、埤頭鄉長吳錦潭、校長洪于仁與歷任家長會長共同揭幕啟用，甫獲全國第1屆「書香騎士」的5年級學生鐘勻和3名好朋友，還當場演出《哈利波特入學記》舞台劇，充分展現新圖書室帶給學生的新活力。

合興國小學區的家長大多數是勞工，他們利用難得的勞動節放假參加母親節感恩活動，校長洪于仁說，許多精彩的節目，都是學生自主組隊練習，為的就是在這特別日子用來回報父母的恩情。

感恩系列活動在晴雨操場舉行，200多對親子，小朋友先是「文化反哺」說故事給父母聽 ，接著親子擁抱與感恩洗足。現場，有小朋友甚至是跪在地上為媽媽或阿嬤洗腳，擦乾後還不忘按摩一番，有的阿嬤還感動到眼角都濕了

第2次參加洗足活動的陳媽媽說，小3的孩子很懂事，平常在家還會幫忙做家事； 在工廠上班的王媽媽則表示，公司原本希望她在勞動節加班，但她為了「享受」孩子的禮物，所以選擇放棄加倍的工資。

(中時 )

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