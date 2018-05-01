反對文大人當台大校長 文化校友會要求吳嘉隆道歉

財經專家吳嘉隆。（圖／取自吳嘉隆臉書）

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中時電子報

對於教育部以重大利益未迴避的適法疑慮，駁回管中閔當選台大校長一案，財經專家吳嘉隆指出，他只對中國文化大學有意見，因為這是當年大學聯考的最後一名學校，只反對中國文化大學的人來當台大校長。中國文化大學校友總會今（1）日發聲明，「嚴正請求吳先生收回此不當言論，並公開對文大師生與校友致歉。」

根據吳嘉隆臉書，吳畢業於台南一中、台大商學系國貿組、台大經濟研究所、美國哥倫比亞大學經濟研究所，財訊雙周刊專欄作家、AIA Capital 財富管理公司首席經濟學家。

吳嘉隆日前在臉書表示，他從頭到尾沒有說過，只有台大人能當台大校長，他只反對中國文化大學的人來當台大校長，且歡迎所有不是中國文化大學的人經由正常程序來當台大校長。他只對中國文化大學有意見，因為這是當年大學聯考的最後一名學校。他也請大家珍惜台大，別讓台大人覺得受到羞辱。

對此，中國文化大學校友總會今（1）日要求吳嘉隆道歉，並指出吳先生的言論「歧視」、「眼界狹窄」、「傲慢」，否定了社會上大多數人默默努力、奮勵向上的貢獻與成就，也傷害到台灣最珍貴的相互尊重與平等對待的社會價值。有感於吳先生公開發表偏狹、傲慢之言論，為社會所不容，應予以譴責，嚴正請求吳先生收回此不當言論，並公開對文大師生與校友致歉。

(中時電子報)

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