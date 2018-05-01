8個月了！世大運聖火台挨批擺爛無處去

世大運聖火台閒置8個多月，至今仍不知最終去處。（北市府提供）

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台北世大運斥資600萬打造黃金聖火台，不過閉幕式後，聖火台被閒置在台北體育場旁停車場，風吹雨淋毫無遮蔽。市議員許家蓓發現，體育局原選定台北科技大學為聖火台最終放置點，時程卻一拖再拖，北科大現又變卦不收，8個月來一場空；對此，體育局表示，將評估台北田徑場和另所學校為放置點。

世大運聖火台高7公尺，布滿金屬扇葉，基座還有六角竹編工藝，百分百台灣製造，向世界展現了台灣的工藝設計。不過功成身退後，卻被發現擺在台北體育場周邊停車場，每天風吹雨打，讓民眾看了很心痛。

許家蓓今在議會詢問，文化局將聖火台移交給體育局前，北美館曾明確表示，可利用去年10月到今年6月休館期間擺放，為何仍放到戶外去？文化局長鍾永豐說，美術館今年有工程進行，放在該處不是那麼恰當。不過此話一出，遭抨擊根本是擺爛。

許家蓓接著說，去年12月體育局對外稱北科大是聖火台最終放置位置，要求校方提出移撥計畫，3月燈節結束就移過去，但時程一拖再拖，到4月還沒進展，根本沒有積極處理。後來北科大竟又回文稱，經評估校內沒有適合空間放置聖火台，「這不是在打臉體育局嗎？」

體育局長李再立表示，當初是北科大積極主動找市府，並盼等到2月新校長上任再決定相關事宜，局內有去學校會勘，雙方也多次商談，不過後來校方評估決定不接手，也只能尊重對方。

許家蓓不滿說，聖火台從去年9月到現在，拖了8個月毫無進展，到底後續要放在哪？李再立表示，目前正在規劃2方案，一是擺在台北田徑場，另外也再洽詢另所學校，盼能多給些時間，會盡快處理好。

(中時 )

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