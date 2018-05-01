敦睦艦隊剛獲「熱情」接待 多明尼加今卻與我斷交

我海軍磐石號旗艦停靠多明尼加，獲友邦熱烈歡迎。（圖/駐多國大使館）

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中時電子報

與我國建交長達77年、中南美洲棒球大國多明尼加，今宣布與中華民國切斷正式外交關係，轉與中國大陸建交，此事震撼台灣各界，也讓我方邦交國數量跌破20個。但真正讓人無奈的是，敦睦遠航訓練支隊才剛剛在4月19日抵達多明尼加，進行2天的正式訪問，當時還獲得多國軍方和政界熱情接待，卻在2週後風雲變色，也讓這樁美事蒙上一層陰影。

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此次出訪中南美洲友邦的3艘船艦，包括磐石號油彈補給艦、成功級班超巡防艦以及康定級巡防艦昆明艦。艦上軍官、船員及軍校生總人數約800人，此番出訪友邦包含：馬紹爾群島、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉與多明尼加等國，希望透過這次訪問，加強與中美洲加勒比海邦交國的關係。

我國海軍官兵與多明尼加海軍官兵互換禮物。（圖/駐多明尼加大使館）

到訪多明尼加後，敦睦艦隊遂開放旗艦磐石號，邀請多國工商部長、海軍副部長、海軍司令等多單位首長和駐多國外國大使共百人登艦參加餐會。我國駐多大使湯繼仁更在致詞時，強調多我兩國「邦交篤睦」、軍事合作關係尤其密切，感謝多國給予此次敦睦支隊來訪的各種協助；而多明尼加海軍司令則表示，兩軍兄弟情誼甚篤，並感謝台灣對多國及軍方多年來各種援助，如以人道援助為名贈送的多輛悍馬車等。

我國駐多明尼加大使湯繼仁。（圖/駐多國大使館）

大陸外交部長王毅在北京與多明尼加外長巴爾加斯，簽署《中華人民共和國和多米尼加共和國關於建立外交關係的聯合公報》。（圖/新華社）

海軍敦睦艦隊於多明尼加停留2日後，於4月21日再度起錨航行，殊不知僅僅兩週後，中華民國與多明尼加的邦交就如此切斷，不僅讓人看見國際政治的現實和殘酷，也使那些仍留在網站上種種述說兩國穩固邦誼的文字和圖片，如今再回頭看看，更顯得諷刺和無奈。

(中時電子報)

文章來源：107年海軍敦睦遠航訓練支隊訪問多明尼加

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