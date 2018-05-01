不要踐踏民主價值 藍籲台大校長依遴選委員會決議處理

2018年05月01日 16:55 中時 王正寧

粗暴的「拔管」引發反彈持續延燒，國民黨今天發表聲明強調，學術良知是社會良知的縮影，大學自主是民主社會的核心價值，呼籲執政者「不要以一黨之私，踐踏民主政治的核心價值。」

國民黨強調，民主政治的核心價值，永遠比任何政黨的政治利益重要；任何傷害民主價值的作為，將是全民撻伐的對象；對人民而言，大家最關心的，不是哪一個政黨執政，而是民主政治能否理性、健康、永續的發展。

大學自主是社會「文明」的核心，「管中閔事件」令人痛心的，不僅是民進黨政府輕率否定台大遴選委員會、羞辱台大，更重要的是它正在摧?台灣的學術形象、踐踏程序正義和民主政治的核心價值。「拔管」已經不是管中閔個人的事，也不是台大的事，而是攸關我國民主政治能不能良性發展，所以是全體國民的事。我們的目的不是「挺管」，我們挺的是民主政治的核心價值、以及台灣社會的長治久安。

事實上，民進黨政府延誤台大校長聘任案，對我國的學術發展已經造成重大傷害。教育部以一黨之私汙蔑台大及德高望重的遴選委員，完全漠視頂尖大學的國際學術形象，這種作為糟踏的不只是台大，也糟踏台灣整體學術界的自主和尊嚴。

政黨政治就是責任政治，負責的對象是全體人民，我們以盡責的態度，嚴正要求民進黨政府：

（一） 尊重大學自主精神，依據台大遴選委員會的決議處理。

（二） 為教育部所造成的學界不安、紛亂，向社會公開道歉！

（三） 鄭重考慮撤換教育部長。教育是春風化雨、風行草偃的工作，讓一個品格操守爭議性這麼大的人掌握全國教育大權，絕對不適任！

權力一旦傲慢，就脫離「民主」的常軌。我們奉勸有權力者謙卑，走下高壇，聽懂人民的怒吼，這塊土地數十年來多少汗水、淚水和鮮血，點點滴滴積累出來的共識和價值，是全民的資產，不是某一個政黨的專利，絕對不容任意踐踏！

(中時 )