培育仙人掌很在行 員農江翠宜科大特殊選才入榜

2018年05月01日 17:12 中時 鐘武達

員林農工學生江翠宜與從事園藝業的父親一起研究培育仙人掌。（鐘武達翻攝）

員林農工休閒科的江翠宜來自花的故鄉田尾 ，從小學習栽種仙人掌，不僅具備多肉植物培育專業，未來更想涉獵「風水學」在園藝界發揮，今年首屆科技大學特殊選才錄取屏東科大 ，她說，將好好研究更好的行銷方式，幫助仙人掌農戶提高收益。

大學升學管道很多元，今年各項榜單陸續公布，員林農工校長今年表現很搶眼，除了江翠宜、機械科柯程祐、賴宗瑚、農經科楊旻璇、陳奕翔、園藝科洪育廷、休閒科黃上銘、畜保科張羽伶、陳郁苡、林伯全、姚友翔等也分別在大學、科特殊選才與技藝優良保送錄取國立大學。

榮登首屆科技大學特殊選才金榜的江翠宜，父親是專門栽種仙人掌的園藝業者，她從小耳濡目染訓練出一身專業。她說，2年前曾與家人組隊比賽獲得農委會「推動農村青少年農業教育及社區服務計畫」生活作業組亞軍，也曾應邀到小學教導組合盆栽，「因為喜歡農業，也希望農業教育從小就紮根」。

談到仙人掌，江翠宜就像「老師傅」，她說，仙人掌在「風水」上有防小人 的意涵，栽種時每個月只需噴1次水，很容易照顧。還說，現在單價最高的仙人掌稱為「錦斑」，主要是仙人掌基因變異、植株會有不同的顏色，這種仙人掌來得不易，1000棵才可能出現5、6棵，價格不便宜，小小3吋盆，她曾經賣到700元。

11名已經金榜題名錄取國立大學的員林農工學生都說，這是今年送給媽媽最好的母親節禮物，相信媽媽一定會很開心。

(中時 )