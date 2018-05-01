汙水誤排！墾丁南灣驚見陰陽海

2018年05月01日 17:12 中時 林和生

汙水處理廠疑似誤排廢水，嚴重影響南灣海灘，讓墾丁意外再受關注。（林和生翻攝）

汙水處理廠疑似誤排廢水，讓南灣海域出現明顯的陰陽海。（林和生翻攝）

墾丁一度是全台遊客度假首選，但近來負面新聞不斷，1日又有遊客在南灣戲水時驚見，左側海域竟出現大量黑色汙染物，隨著源頭追蹤而上，黑水夾雜底泥不斷從一旁汙水處理廠水管冒出，不到5分鐘，原本湛藍海域瞬間成了噁心的陰陽海，屏東縣環保局獲報後趕往稽查，撂下重話「不排除重罰」。

屏縣環保局與墾丁國家公園管理處一早於後壁湖漁港旁展開淨灘活動，超過350位來自民間團體及公家機關義工以實際行動響應，但在保護環境同時，卻在不遠處的南灣海域傳出汙染情事，稽查人員不敢大意，立刻趕往現場瞭解。

屏縣環保局長魯臺營指出，汙染源來自一旁汙水處理廠，操作人員解釋，因誤觸汙水池開關，導致池裡汙水未經淨化、隨著底泥全部排出，目前排出的數量與影響狀況，公部門仍在評估。

「這已經不是第一次」魯臺營怒氣沖沖的說，雖然廠區操作人員強調是誤觸，但已經違反水汙法第28條，可處1至600萬元，不過因為去年也曾有誤排汙水情事，若被發現是蓄意繞流，將依水汙法第18-1條，裁處6至2000萬元，「稽查人員已在現場積極蒐證」。

有衝浪客上岸後身體發癢，也有當地民眾擔心，汙染已經造成，可能對海底生物有負面影響，希望公單位能硬起來，嚴懲重罰、避免類似情形一再發生。魯臺營強調，開罰是一定免不了，還會根據蒐證內容，建議墾管處將代操廠商提報公共工程委員會，若被認定為不良廠商，最重可強制停權。

(中時 )