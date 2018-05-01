五一遊行6大訴求　勞部僅回應2項會研議

2018年05月01日 17:11 中時 洪安怡 、 陳怡誠

一年一度的五一勞動節大遊行1日在凱道登場，近萬人民眾參加遊行，幸福、美麗華高球場桿弟手持血手印的高爾夫球模型控訴資方剝削。(陳怡誠攝)

今（1）日適逢五一勞動節，勞團舉辦一年一度勞工大遊行，提出公投護勞權、基本工資至28k，加薪10％、勞保年金維持現制、保障公共服務受雇者勞動權、擴大工會組織率、勞工董事法制化等6大訴求。勞動部僅回應5項訴求，其中在低薪問題、擴大工會組織2項目表示會研議。

今年遊行共6大訴求；一、公投護勞權，還七天國假，反過勞修惡，制定防災假；二、基本工資一次漲足2萬8千元，每年加薪10％；三、勞保年金維持現制，反對血汗長照；四、保障公共服務受僱者勞動權利；五、擴大工會組織率，保障工會活動權；六、監督事業單位治理，勞工董事法制化。

勞動部回應中，僅在低薪問題、擴大工會組織2項目給予正面回應；勞動部指出，近2年來調整2次基本工資，累計調幅達9.72％，今年第3季也將召開會議檢討基本工資，也正在研訂《最低工資法》讓制度更健全，此外，勞動部也已在進行《工會法》修法方向評估作業。

但在公投護勞權部分，勞動部認為，本次《勞基法》修正秉持安全與彈性，並有多重把關具體保障勞動權益；勞保年金則先就制度面作必要性微幅調整，草案已送立法院審議；勞工董事法制化則因涉及《證券交易法》、《公司法》等相關法令修訂，須再凝聚社會共識。換言之就是3項訴求皆打槍。

此外，勞團指出，醫師與教師一直未納入《勞基法》，教師、教保員、社工、警消等工作環境惡劣，這種公共服務以利潤為導向，剝削受僱者的方式必須改變，應讓公共服務者一體適用《勞基法》，禁止公部門勞動派遣。此點訴求，勞動部並未回應。

(中時 )