遭新秀演員嗆「沒聽過」 法劇場大師幽默化解

2018年05月01日 16:59 中時 潘鈺楨

德尼波達里戴斯。（安可提供）

德尼波達里戴斯（中）為演出老師特地到學校「實習」。（安可提供）

法國電影《翻轉教室》請來劇場大師德尼波達里戴斯（Denis Podalydes）大展喜劇功力，飾演天龍國教師。德尼曾於2007年以《大鼻子情聖》奪下法國劇場界最高榮譽的莫里哀獎最佳導演，地位崇高，沒想到同片飾演學生的年輕新秀阿卜杜拉耶迪亞洛（Abdoulaye Diallo），竟然語出驚人地說：「拍片前我根本沒聽過『德尼』這個名字。」

德尼在旁吐槽阿卜杜拉耶：「你明明就看過我的電影，房間還有大海報！」談到與年輕演員的合作，已貴為大師的德尼坦言：「尤其跟阿卜杜拉耶，我們有多場氣氛緊張、情緒激烈的戲。」他認為，透過感受年輕演員給他、他回應給年輕演員的情緒，讓彼此之間越來越有默契，也讓拍攝過程更像一場遊戲。

從影近30年的他完全不排斥與新演員合作，反而覺得每個演員都應該把握機會去體會「衝突」，藉以洗滌身心那些陳舊的已知。也因此德尼認為，自己在電影裡不是在演一名老師，而是真正去當一位老師：「每天參與學生的所有活動，有時也會疲勞、厭倦甚至憤怒。」

電影描述在巴黎明星學校教書的馮索老師，教訓學生毫不留情，沒想到陰錯陽差被派到郊區的貧民區中學，被迫面對一票對上課全無興趣的小屁孩。起初馮索以為建立權威就能將學生導向正軌，結果卻讓師生的關係更加緊繃，還要招架學生五花八門的整人怪招，也讓馮索了解原來面對不同學生、要用不同的教學方式。不服輸的馮索改頭換面，軟硬兼施、以鼓勵代替責罵，沒想到因此收到奇效，學生的成績突飛猛進，但也引起校方與其他同事的質疑。電影5月4日在台上映。

(中時 )