詐同業珠寶 沈記少東判刑確定要坐牢

2018年05月01日 17:18 中時 王己由

曾與女星、名媛傳緋聞的知名珠寶商「沈記玉飾」少東沈昊諺，因偷拍姜姓女模裸照逼交往遭判刑定讞，又利用家族名號，謊稱協助找買家代銷珠寶，向珠寶同業拿走2億元珠寶、鑽石及柏金包，到當鋪典當換現金，還送小模上百萬元的鑽戒、鑽表討歡心，台灣高等法院審理後，認定沈共犯下4個詐欺罪，1日判他應執行有期徒刑5年4月確定，得入監服刑。

同案被告、已故台北市議員李新生前女友郭新政，出資6000多萬元贖回沈男挪用典當的部分高價珠寶，因怕珠寶的真正主人追討致血本無歸，郭女與當鋪業者潘仲達共同偽造假當票，謊稱已典當給潘經營的當鋪，藉此取得投資本利，2人依偽造文書罪分別判刑4月、3月，可易科罰金12萬與9萬元定讞。本案民事部分，沈一審被判賠要賠償7229萬多元。

原名沈家民的沈昊諺，他的母親殷淑玲30多年前在香港創立沈記玉飾，後來台開設公司，在國內珠寶業頗富盛名。沈這次惹上官司，主要是「蕓賞珠寶」老闆娘嚴嘉慧，指控他頂著沈記玉飾少東名號，到處向同業佯稱能幫忙賣珠寶，她和丈夫前後拿了近2億元的珠寶、鑽石給他後，卻發現凌姓小模戴著她設計的心型鑽戒、鑽石項鍊拍照，才知是沈將百餘萬的鑽戒送給凌女，嚴更發現沈拿部分鑽石、珠寶精品當鋪典當，憤而提告。

沈一審判刑8年，上訴高院後，合議庭認為沈昊諺正值青壯，且身為珠寶業界頗富盛名的沈記玉飾少東，不思以正途賺錢花用，憑藉他人認知其身分及家中財力，對外佯稱可代購、代銷高價鑽錶、鑽石、珠寶或欲購買高價名牌包等方式詐財，考量已和部分被害人和解賠償，因此刑度減輕，改判5年4月徒刑定讞。

(中時 )