1克值千金！陸製客機C919成功減重20公斤

2018年05月01日 17:35 中時電子報 何宜玲

2017年12月17日，第二架C919客機在上海浦東國際機場完成首次飛行。(圖/新華社)

大陸首架以國際試航標準打造的現代化大型噴氣式客機C919，當初在研發階段時，透過團隊創意激發、腦力激盪的方式，成功讓整個飛機機體減少了至少20幾公斤，不但節省每趟航行的燃油費用，很環保也很符合經濟效益，可以說是發揮了259位團隊成員合作的最高精神。

2017年5月5日，由中國商用飛機有限公司研製的噴氣式大飛機C919，在上海浦東機場完成首飛，這也是中國改革開放以後，第1個大型客機製作計畫，對於該產業發展具有標誌性的意義。同時，它也立下了中國航空業的里程碑，因為它是按照最新國際適航標準製作的第1款民航機。其中，19代表的就是中國首架中型民航機最大載客量190個座位。

根據《澎湃新聞》報導，在這架大飛機製造時，為了減輕重量，還辦了一場「飛機減重比賽」，希望藉由大家的腦力激盪，激發各種創意，以減輕大飛機的機體重量。因為在航空領域有一種說法，叫做「輕一克值千金」，意思是指每架飛機的重量減少10克的話，如果飛行30年下來，就能節省超過1萬噸的燃料。

報導說，最後團隊成員盧扣章以一套「線束減重」的方式，一舉讓飛機千減少了20幾公斤的重量，相當於一架飛機航行30年可以省下2000噸燃油，經濟效益龐大，大約可以節省數百萬人民幣的油費，相當驚人。

C919製作團隊的總裝配車間主任鄭大勇說，一架C919大型客機總共有724根線纜、2328根導管，以及總長將近80公里的管線，零件數量更多達250萬個。耗費了259位工作人員同心協力，日夜打造而成。

(中時電子報)