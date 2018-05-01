民航局外牆整修 歷史浮雕光彩重現

民航局入夜後在燈光下，跟松山機場相互輝映。（民航局提供）

友善列印
中時

繞著民航局外牆走一圈，就能瞭解飛行的歷史。民航局表示，位在松山機場旁的民航局後牆上的17幅浮雕，就刻畫了這一段歷史，更運用橘紅、黃、藍、白等色彩，入夜後在燈光下，另有一番風情。

民航局台北航空站主任徐乃新表示，17幅浮雕名為「History of flight」，由45年前設計民航局建築的美籍建築師范桑（Van Sant）創作，從古希臘的伊卡洛斯到當時最先進的太空船，人類的飛行夢從傳說到實踐，都刻畫在其中。

由於建物歷史久遠，17幅浮雕近年已逐漸失去原貌，民航局因此於去年底整修外牆，讓這些浮雕恢復原有的光彩，也重現范桑大師當年為台灣留下的歷史脈絡。

浮雕的內容就是一連串的人類挑戰飛行的歷史，中國人在2千多年前就發明了風箏，之後又發明天燈。在西方，古希臘就有伊卡洛斯沾黏羽毛做成翅膀飛上天的傳說；在歷史上，萊特兄弟發明的定翼機成功飛上天，不過是115年前的事。

另外，在整修同時，民航局外牆也在建築師規劃下重新粉刷，並在思考主題色彩時，考量與松機園區搭配上的一致性，運用了橘紅、黃、藍、白等不同色彩，與松山機場的藍色、黃色琉璃瓦、白牆、乃至於遠處圓山飯店的紅瓦相互襯托。

完成後在白天陽光不同光影照射下，歷史浮雕隨太陽轉移而重現，入夜後在燈光下，又有另一番風情，也為靜謐、卻略顯灰撲撲的城市角落帶來幾抹顏色與些許溫暖。

民航局空拍網址：https://drive.google.com/file/d/1ioz-cku3SV1l03HsyRt47IiZqU2SLUTy/view

(中時 )

科普列車巡迴中台灣 學童high玩… 愛的大聲公！中市西屯國小吶喊「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。