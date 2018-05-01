民航局外牆整修 歷史浮雕光彩重現

2018年05月01日 17:33 中時 王思慧

繞著民航局外牆走一圈，就能瞭解飛行的歷史。民航局表示，位在松山機場旁的民航局後牆上的17幅浮雕，就刻畫了這一段歷史，更運用橘紅、黃、藍、白等色彩，入夜後在燈光下，另有一番風情。

民航局台北航空站主任徐乃新表示，17幅浮雕名為「History of flight」，由45年前設計民航局建築的美籍建築師范桑（Van Sant）創作，從古希臘的伊卡洛斯到當時最先進的太空船，人類的飛行夢從傳說到實踐，都刻畫在其中。

由於建物歷史久遠，17幅浮雕近年已逐漸失去原貌，民航局因此於去年底整修外牆，讓這些浮雕恢復原有的光彩，也重現范桑大師當年為台灣留下的歷史脈絡。

浮雕的內容就是一連串的人類挑戰飛行的歷史，中國人在2千多年前就發明了風箏，之後又發明天燈。在西方，古希臘就有伊卡洛斯沾黏羽毛做成翅膀飛上天的傳說；在歷史上，萊特兄弟發明的定翼機成功飛上天，不過是115年前的事。

另外，在整修同時，民航局外牆也在建築師規劃下重新粉刷，並在思考主題色彩時，考量與松機園區搭配上的一致性，運用了橘紅、黃、藍、白等不同色彩，與松山機場的藍色、黃色琉璃瓦、白牆、乃至於遠處圓山飯店的紅瓦相互襯托。

完成後在白天陽光不同光影照射下，歷史浮雕隨太陽轉移而重現，入夜後在燈光下，又有另一番風情，也為靜謐、卻略顯灰撲撲的城市角落帶來幾抹顏色與些許溫暖。

民航局空拍網址：https://drive.google.com/file/d/1ioz-cku3SV1l03HsyRt47IiZqU2SLUTy/view

(中時 )