大陸挖我邦交國 陳明通痛批：蠻橫、無理

陸委會主委陳明通（左）下午在金門痛批大陸挖我邦交國是「蠻橫」、「無理」的作法。（李金生攝）

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內政部長葉俊榮（右三）與陸委會主委陳明通（左二）等人出席大陸政策新措施發布會。（李金生攝）

針對大陸挖走我邦交國多明尼加一事，陸委會主委陳明通今（1）日下午在金門出席「小三通」新政策記者會時，嚴詞痛批對岸「蠻橫」、「無理」，呼籲同胞們團結在一起，給予同聲譴責。但他也強調，政府相關的大陸政策，基本上不會因此改變。

內政部長葉俊榮今天下午在金門宣布指出，為持續促進離島地區觀光發展及增進兩岸交流便利性，自明（2）日起，大陸地區人民赴「小三通」地區進行馬拉松、海泳和鐵人3項等體育活動，均得以「小三通」旅行事由申請入境。

同時跨海參加新政策發布會的陸委會主委陳明通表示，他此刻的心情「非常沈重」，原因是小三通為蔡英文總統在2001年陸委會主委任內推動，政府秉持兩岸交流從「小三通」至「大三通」一步步開放，循序漸進的往前走，但「它們們在做甚麼？」

陳明通語氣激昂的表示，他要嚴詞譴責中國大陸今天挖走我方的邦交國多明尼加，這種作法傷害我們的國家和人民，其實只會將兩岸關係愈推愈遠，所以他要鄭重聲明北京當局應負起最大責任。

至於我方的大陸政策是否因此會有重大改變？陳明通則表示，蔡總統在前年520上任以來，秉持的一貫立場就是可預測性和持續性的大陸政策，希望做到增進彼此理解和互利、互惠及共榮。雖說大家此刻的心情很沈重，但仍宣布進一步擴大「小三通」的新措施，未來大陸政策基本上也不會因此改變。

(中時 )

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