愛的大聲公！中市西屯國小吶喊「媽媽我愛您」

2018年05月01日 17:33 中時 盧金足

等待在溜滑梯盡頭的是舉著雙手要擁抱孩子的家長，真情感人。（盧金足翻攝）

不少小朋友第一次在眾人面前克服害羞恐懼，考慮很久，才決定勇敢嘗試喊出愛的心聲。（盧金足翻攝）

台中市西屯國小5月1日勞動節舉辦「愛的大聲公」親子活動，讓小朋友大聲吶喊愛「媽媽我愛您」。（盧金足翻攝）

5月1日開始進入母親月，台中市西屯國小5月1日勞動節舉辦「愛的大聲公」親子活動，讓小朋友大聲吶喊愛「媽媽我愛您」「爸爸我愛您」「阿嬤我愛您」，還有貼心的孩子說「媽媽辛苦了」，這場初夏的吶喊，就是要小朋友學會「愛要勇敢大聲說出來」。

報名比賽的小朋友有75人，出席的家長則超過90人，有許多父母一起出席，也有小朋友是和外婆或姑姑一起參加。

西屯國小這次的活動在很有歷史的大象溜滑梯上舉行，水泥構造的身體建造於民國50年冬月是第16屆校友的捐贈，後來因為安全問題除了補強也做了修改。

小朋友站到西屯國小的古蹟上大聲吶喊對父母的真情，然後溜下圓滾滾的大象鼻子溜滑梯象徵經過產道或者成長一路的艱辛，等待在溜滑梯盡頭的是舉著雙手要擁抱孩子的大人。

「是這雙手托著孩子成長，當小朋友從溜滑梯通道跑出來，等待的媽媽或爸爸或阿嬤都綻放欣慰的笑容！」西屯國小校長蘇仁彥表示，一如當年孩子在期待中出生，母親節藉由這個活動讓孩子與母親或養育者一起回到孩子的嬰兒時期重溫那溫馨美麗的一刻。

2年級的鐘姓小學生由阿嬤來參與活動，阿嬤聽到孫子喊「阿嬤我愛您！」很開心，1年級林同學的媽媽覺得很甜蜜，她說

，雖然孩子平時也會說愛媽咪，但這是第一次在眾人面前克服害羞恐懼，考慮很久才決定勇敢嘗試，溜下溜滑梯時抱住媽咪有獨占媽咪的感覺呢，難怪今天每對親子都抱緊緊。

(中時 )