非關環保 杜特蒂封菲長灘島透露的祕密

2018年05月01日 17:29 中時電子報 楊幼蘭

菲律賓總統杜特蒂再施鐵腕，以徹底整治名勝長灘島（Boracay）有如「化糞池」的水域，還有其他惡化的環境為名，宣布封島半年。

香港城市大學亞洲及國際學系主任湯普森（Mark R. Thompson）1日在《南華早報》（South China Morning Post）發文指出，杜特蒂不顧島上3萬份工作機會，還有去年便高達10億美元（近300億台幣）的觀光貿易產值，斷然宣布封島。

分析指出，他總以鮮明生動的景象，來為激烈的決策辯解。他把長灘島形容為非關不可的「化糞池」，2016年進行總統大選造勢活動時，則說毒品毀了民眾的人生，更可能進而毀了整個國家。當民眾義憤填膺時，就很容易接受極端的對策。

此外，他往往會在發表演說時，透露充滿爭議的決策。例如，他在2月9日演說中，就擺明要封島，讓台下聽眾錯愕不已，也讓內閣成員想破頭，設法在極短的時間內實施相關措施。

在他草莽式的管理下，無論守法或不守法的民眾都受到影響。

以長灘島為例，菲律賓經濟學家孟沙德（Solita Collas Monsod）估計，雖然有近2/3飯店和其他業者都遵守環保法規，但仍要受到封島的衝擊，導致大規模裁員，還有龐大的經濟損失。

然而，分析指出，就在鐵腕肅貪，打擊犯罪之際，杜特蒂政府卻允許中國企業在島上設置賭場，凸顯了他的雙重標準。他一方面要剷除島上危及環保的行業，說要讓島上土地回歸自然，還給農民，另一方面又准許陸企設置賭場。而新賭場所帶來的，將是其他高端房地產，最後把長灘島變成社會菁英的遊樂場。

(中時電子報)