太驚人！大便時玩手機 恐讓器官受損從頭壞到腳

蹲馬桶玩手機，醫師表示，身體7部位正慢慢受損。（圖/達志影像shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

很多人喜歡遵馬桶時為玩手機，但醫師表示，上廁所玩手機會拉長如廁時間，影響健康，並列出上廁所玩手機會，恐會讓大腦、眼睛、頸腰椎、心臟血管、肛門腸道、膝關節及下肢等身體7個部位受損害，後遺症計有頭暈、近視、乾眼症、頸椎間盤突出、血壓升高，建議上廁所就專心排便，無論蹲式還是坐式，如廁時間都不宜超過5分鐘，有便秘的人不宜超過10分鐘。

元氣網今報導，根據生命時報訪問醫師，並列出上廁所玩手機損害的7個身體部位，如大腦會頭暈，因如廁玩手機會讓如廁時間拉長，血液向下流，使腦部供血不足，久蹲後起身會頭昏腦漲；很多廁所燈光較昏暗，不適合看電子產品，如廁時長時間盯著手機螢幕，除會近視，還會因眨眼次數減少1/3，眼球缺乏淚液滋潤，容易引發乾眼症。

此外，如廁時身體會不自覺向前傾，頸椎受到的壓力較大，頸椎前屈度發生變化，出現頸椎間盤突出的症狀；有研究顯示，排便時腦動脈壓力會增加20毫米水銀柱以上，心血管疾病患者由於長時間在廁所玩手機看報紙，心肌耗氧量增加引發血壓升高、腦供血不足導致急性心肌梗塞、腦中風甚至猝死。

如廁時玩手機會干擾大腦對排便傳導神經的指揮，延長排便時間，久而久之會形成排便困難，最後變成習慣性便秘。醫師表示，久坐、久站、習慣便秘者易痔瘡惡化，最好有便意就如廁，且每次不超過10分鐘。另，還恐讓膝關節退化性病變、下肢靜脈血栓。

(中時電子報)

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