世足》懷特教頭與名模站台 期待男足6月出征印度

2018年05月01日 17:41 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

帶領中華男足世界排名衝上歷史新高的121位，總教練蓋瑞懷特（Gary White）4月30日現身台北101，與日巴混血模特兒Akemi一起替世足官方時計宇舶錶的「球王比利特展」揭開序幕。懷特除了期待其祖國英格蘭在俄羅斯世足賽締造佳績，也為中華隊6月將與印度、南非、紐西蘭踢邀請賽感到興奮不已。

「你可以想像嗎，我們要跟辦過世足賽的南非，踢過兩屆世足的紐西蘭以及前亞洲挑戰盃冠軍印度比賽，」懷特說：「碰上像南非這樣的勁旅，可以想見我們的控球率會比較吃虧，但這是我們要進步所需要的比賽，希望能以最佳陣容出征。」

為了備戰6月的四國邀請賽，中華男足2日就要在長庚大學展開集訓，但周末讓球員回母隊踢企業甲級足球聯賽。懷特說，希望藉由這項賽事拉抬世界排名，也備戰11月的東亞錦標賽第2輪，目標是拿下這項賽事的4強決賽門票。

3月才滿18歲的英格蘭小將桑丘，上月在德甲主場對勒沃庫森的比賽，替多特蒙德貢獻1進球2助攻。（美聯社資料照）

談到俄羅斯世足賽，懷特認為就陣容的整齊程度與總教練的經驗而言，仍以衛冕者德國的奪冠呼聲最高，好手雲集的法國也不容小覷。至於英格蘭，懷特提到「三獅軍團」的青年軍去年在U-17、U-19兩個世界盃都奪冠，是該國空前成就，顯示目前英格蘭青訓水準傲視全球，但本屆俄羅斯還不是收割的時候。

「擁有這群年輕新秀，英格蘭稱霸世足的最好機會應該是4年後，但關鍵是這屆就要先讓新生代去見識大場面、吸收經驗，」懷特說：「不過這點也是最大挑戰，因為英格蘭總是『現在』就急著要看成績。」

懷特也提到10天前在德甲單場1進球2助攻、效力於多特蒙德的18歲小將桑丘（Jadon Sancho），就是英格蘭該帶去俄羅斯的人選。「我的助理教練練蘭卡斯特（Louis Lancaster）過去執教沃特福青訓，就帶過桑丘4年，他是個非常棒的孩子，我們都希望英格蘭把他選進本屆世足正選名單。」

(中時電子報)

名模Akemi配戴HUBLOT宇舶錶BIG BANG 2018世足賽官方腕錶。（宇舶錶提供）