怕得罪日本 南韓政府驅散仇日韓人立奴工像

2018年05月01日 18:37 中時 季節

韓國曾是日本的殖民地，二戰期間約有80萬韓國人被日本強迫徵召去勞動，淪為奴工。南韓民眾想要在釜山的日本總領事館前設置抗議此事的雕像，但南韓政府擔心影響兩國外交，1日警方將民眾驅除，雕像也落入警方手中。

日本共同社1日報導指出，勞工像的設置運動由南韓工會的全國組織「民主勞動組合總聯盟」釜山地區總部主導。南韓的勞動團體4月30日深夜在總領事館附近被警察阻止，理由是試圖將勞工像運到現場。團體成員等逾百人5月1日早晨開始與現場附近的警察對峙，逐漸接近了計劃設置地點。南韓警察1日上午強制驅散了在計劃設置地點附近久坐的相關團體成員等。團體方面原計劃下午設置，不過勞工像已落入警方手中。

2016年12月在總領事館前，其他團體主導設置了象徵慰安婦問題的少女像，日本政府採取了讓駐韓大使、釜山總領事臨時回國等強硬對抗措施。

第二次世界大戰期間，日本先侵略我國，伴隨著讓大量後備役、預備役軍人成為現役軍人後，民間人力吃緊，於是將歪腦筋動到殖民地人民頭上，1939年日本制定國民徵用令，將殖民地朝鮮的人民徵用到日本境內，幫忙日本企業做工，從1939年到1943年就有48萬朝鮮人被徵召，加上1944年和1945年的，總數約有多達80萬人。這些被徵召者，最著名的就是被安排去幫忙日本的三菱重工企業工作。此外美國、菲律賓及我國的戰俘，也曾大量被強迫幫日本勞動。2017年上映的南韓電影「軍艦島」，就是在講這段韓國勞工的血淚故事。

原本去年南韓勞工團體要設置勞工雕像時，南韓政府沒有明確表態反對。但是今年4月17日南韓政府首度表示反對，外交部向釜山市相關市民團體發文，要求其勿在日本駐釜山總領事館前設立韓國勞工像。

南韓政府認為，在日本駐釜山領事館前設立勞工像行為極有可能引起兩國外交摩擦，要求釜山方面放棄原定計劃，轉而將勞工像設置在載有南韓勞工歷史的釜山國立歷史博物館前。南韓外交部表示：「從保護外國公館的相關國際禮儀角度來看，希望不要設置。」

市民團體於4月17日同一天舉行記者會反駁稱「與外交禮儀相比，應優先道歉和賠償」。

然而日本政府則一直主張，有關這方面的索賠訴訟問，「1965年的《日韓請求權協定》中已完全且最終地解決完畢」

1965年6月南韓與日本建交時，兩國簽訂《日本國與大韓民國之間基本關係條約》，其中條約的附屬文件《關於解決財產及請求權問題及有關經濟合作的日本國與大韓民國之間的協定》一項中，存在「同意日本放棄所有對朝鮮投資的資本和日本人個人財產，並援助11億美元無償資金和借款，韓國放棄對日請求權」條款。

當時倆國民間都有許多民眾強烈不滿這條約，都出現過激烈的反對運動，但南韓國會在1965年8月通過了此一條約。

(中時 )