害怕蟑螂進而研究 中正國中獲屏縣科展冠軍

中正國中3名害怕蟑螂的學生林家宇（左起）、莊孟勳及陳韻芊，為了一勞永逸竟興起研究蟑螂的念頭。（林和生攝）

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因為害怕所以研究蟑螂，中正國中學生為此獲得全縣科展生物組冠軍。（林和生攝）

「因為害怕、所以想要研究」，中正國中3名學生從小「聞蟑色變」，連拿藍白拖抵抗都不敢，去年卻興起研究念頭，想要瞭解習性後進而防治，整整8個月時間天天與蟑為伍，整個研究內容更獲得屏縣國中科展生物科第一名，將代表屏縣進軍全國賽，成為抗蟑額外收穫。

成員之一的林家宇說，以前看到蟑螂出現在客廳，就默默的將整個空間讓給牠；莊孟勳也說，反正看到就是先尖叫、再求救，成員中唯一的女生陳韻芊見狀後不禁搖頭說，「我是裡面最不怕的」。

指導老師李天生表示，蟑螂存活在地球2億2500萬年，更奇蹟度過6500萬年前的恐龍滅絕年代，想必自有一套抵禦及適應惡劣環境的構造與機制；此次研究目的就是期望從認識基本特徵，進而了解各種條件抗性及自製環保滅蟑的防治研發。

在自製環保滅蟑餌料實驗中，以紅藜殼、萬壽菊、蘇力菌及硼酸揉至麵糰，美洲蟑螂取食後，不到1天就翻肚死亡，效果最為顯著，非但對人類無毒，並可取代傳統化學性殺蟲劑，「為了研究，所有人忍受恐懼，徒手抓蟑、還進行解剖」。

另還發現，蟑螂在不吃不喝的逆境下，耐活度最高可存活66天以上，若提供水及廢棄物，牠們甚至能吃泡棉、塑膠袋來維持生命，對於未來廢棄物處理可成為清道夫角色。實驗結束學生雖戰勝恐懼，但還是異口同聲的說「短時間不想再看到蟑螂」。

(中時 )

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