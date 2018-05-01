終於低頭！韓航潑水門跋扈千金接受調查忍淚道歉

2018年05月01日 17:46 中時電子報 蔡萱

趙顯旼到警局接受調查，神情憔悴。(圖/美聯社)

繼姊姊趙顯娥的「堅果門」後，南韓大韓航空二千金趙顯旼再次以「潑水門」引發眾怒。她在1日因涉嫌襲擊罪名而到首爾警局接受問話，躲避鏡頭多時的她，一現身面容憔悴，並且在面對媒體時聲淚俱下，還鞠躬道歉，但外界仍不買單，不少人認為她只是想規避刑事責任、毫無誠意。

趙顯旼1日首次以嫌疑犯的身份公開露面，她因忍不住怒火向男經理潑水，而讓被首爾警方以襲擊等罪名調查。趙顯旼也在躲避鏡頭多時後，在警局接受媒體採訪，她收去過去被曝光的跋扈姿態，強忍淚水、聲音顫抖說道：「我深感抱歉」，並且一直低下頭，露出難過的表情。

趙顯旼在潑水門事件曝光後，遲遲不肯親自面對外界輿論，她在事發當天便請假飛往越南旅遊避風頭，接著隨後又有人曝光她囂張跋扈罵員工的錄音，她眼見事態一發不可收拾，才急忙回國收拾殘局，發了一封道歉信並表示會配合警方調查。

大韓航空趙氏家族近年來受醜聞纏身，全家被譏為是「怪獸家庭」，大千金趙顯娥先是在2014年以「堅果門」變成國際笑話，她因不滿空服員直接拿一包堅果給她，而非裝在盤子裡，下令飛機返回登機口趕座艙長下機。

趙顯旼到警局接受調查，並面對鏡頭忍淚道歉。(圖/路透)

相隔不到4年，她的妹妹趙顯旼因在與廣告公司開會時，因不滿男經理的回答而拿桌上水杯朝他潑去，再次引發眾怒。不少南韓民眾甚至連署要求大韓航空要該名，以免2名失控千金羞辱國家。

再加上她們的母親李名熙日前也被爆2013年裝修房屋時，要求數名裝修工人下跪、掌摑及踢他們的小腿。她們的弟弟趙源泰也在2005年前也曾因行車糾紛毆打一位老太太。

因為家人蠻橫脫序的行為頻頻登上媒體版面，韓進集團大韓航空會長趙亮鎬也在日前頂不住龐大輿論，發表聲明向社會道歉，並稱已經解除2名千金在集團內的職務，其中大姊趙顯娥才在歷經「堅果門」後，於3月回歸韓進集團，擔任KAL飯店集團的負責人管理旗下4間飯店，沒想到卻因妹妹引起的風波被開除。

(中時電子報)