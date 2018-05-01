非服藥或上吊 爆Avicii用「這個」結束生命

2018年05月01日 17:53 中時電子報 蔡曉婷

外媒報導Avicii自殺細節。（圖／翻攝自《TMZ》網站）

瑞典知名DJ Avicii上月20日驚傳在阿曼驟逝，得年28歲，日前Avicii父母打破沉默，透露兒子受不了在鏡頭前的壓力，「再也撐不下去」，暗示Avicii是自殺而亡。今(1日)外媒爆出輕生細節，指Avicii是用玻璃碎片自殘，最後因失血過多死亡。

Avicii本名Tim Bergling，當年他以有佛教「阿鼻地獄」意義的藝名「Avicii」出道，豈料最後仍逃不出自己內心的地獄輕生，第一時間媒體報導Avicii無嗑藥癖好，疑因酗酒問題身亡，不久Avicii雙親發聲明暗示兒子死因，稱Avicii很愛粉絲，但不喜歡處在鎂光燈下，長久以來在快樂和喜愛的音樂之間尋求平衡，「但他再也撐不下去了，他想追求平靜」，而Avicii的發言人不願回應死因。

《TMZ》指出Avicii是用玻璃碎片自殘身亡，另有消息來源稱Avicii當下是打破了一個酒瓶，用此碎片結束生命，至於致命部位有一說是Avicii用碎片插脖子，導致大量出血，尋死手段激烈，但另一說否認，指Avicii是用玻璃碎片割腕，原因眾說紛紜，但目前未得證實。

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(中時電子報)