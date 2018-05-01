勞動節賞杜鵑花人潮擠爆合歡山 警分局動員加強交通疏導

2018年05月01日 18:08 中時 楊樹煌

五一勞動節賞花人車湧至合歡山，造成清境沿線車陣綿延數公里，讓遊客都叫苦連天。（楊樹煌攝）

合歡山賞花車輛路邊違停，導致雙向車流無法會車，交通大打結。（仁愛分局提供）

合歡山賞高山杜鵑的車輛湧至，造成合歡山莊前及各停車場都大爆滿。（仁愛分局提供）

氣溫回升，時值合歡山的玉山杜鵑盛開，又逢51勞動節假期，一向熱門的全台最高、最長的清境高空景觀步道，加上賞花人潮，今1日一早起，車潮湧至，台14甲線從昆陽、武嶺及松雪樓等處的停車場全都塞爆，因無處停車，不但沿線交通形成極大瓶頸，遊客更是苦不堪言。

每年4月下旬起至5月，是合歡山高山杜鵑盛開時，每逢例假日總是全台人潮湧至，今天就造成台14甲線，從人止關到清境、武嶺、松雪樓至合歡山管理站沿線路段塞爆，加上不少遊客違規紅線停車，讓塞車情況更是雪上加霜，也造成沿線車陣綿延近10公里，讓遊客都叫苦連天。

據山上居民指出，現正值合歡山花季初期，最火紅的是野生玉山杜鵑、紅毛杜鵑則在石門山、合歡尖山、合歡東峰等步道兩旁綻放，太管處指出，粉紅漸層的是玉山杜鵑，鮮豔桃紅色就是紅毛杜鵑，花期約2個月，預計在母親節前夕綻放。

今天因為勞動節假期，氣象又預報，周四有鋒面影響，恐會變天，因而造成不少遊客都趁假期又是好天氣，趕緊上山賞花，致今天上午約9時過後，台14甲線昆陽路段以上至太管處合歡山管理站間都湧現車潮，武嶺及合歡山莊所有停車場都爆滿，遊客抱怨因太多違規停車，造成雙向車流會車不易，才導致交通大打結。

仁愛警分局今一早起見車潮湧至，馬上動員大批警力趕至山區，除加強交通疏導，並對違規停車影響交通的車輛，進行開單告發，因警方人員的全力指揮及疏導交通，約至下午2時以後車潮漸退，也逐漸恢復順暢的交通動線。

(中時 )