台中花博卡繽紛亮相申請破百萬 市長林佳龍保證不洩個資

2018年05月01日 18:58 中時 陳世宗

台中市花博卡就是記名的悠遊卡，市長林佳龍保證個資不洩漏。（陳世宗攝）

台中市民引頸企盼的花博卡，每張卡片都能和另一張卡拼在一起，充滿美感設計與想像空間。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍（左）與設計師方序中（右)，一起公開台中花博卡；融入台中市花山櫻花、市樹五葉松等圖案，繽紛亮相超吸睛。（陳世宗攝）

台中市民專屬的花博卡1日繽紛亮相！卡片由知名設計師方序中操刀，注入在地連結的植物、建築、河流及各種對台中的想像，更運用四方連續圖，讓卡片上下左右可相互拼接，展現人與人、人與城市相互連結的概念。市長林佳龍表示，花博卡申請已突破100萬張，保證申請花博卡不會洩漏個資。

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕！台中市長林佳龍1日與設計花博卡的知名設計師方序中、悠遊卡股份有限公司董事長林向愷、花博吉祥物「石虎家族」及悠遊卡吉祥物BeBe，一同公布花博卡的設計樣式；卡片外型好似花生的繽紛色塊，如同好事不斷「花」生，讓市民感受幸福、感謝自然。

林佳龍當場宣布花博卡申請突破100萬張的消息！林佳龍表示，台中市的花博卡1日正式公開亮相，由方序中設計師精心設計，融入許多台中的元素；包括市樹五葉松、市花山櫻花等。花博卡設計令人滿意，且市民申辦花博卡，1日超過100萬張達到101萬人申辦。

林佳龍指出，台中市舉辦世界花博，透過花博卡凝聚市民的認同及城市光榮感，盼透過花博卡連結共好，傳達台中的城市定位與舉辦花博的理念；期待這張精心設計的花博卡能夠獲得各界喜愛，是張值得珍藏兼具設計美學的卡片。市府也會對非台中市民設計與花博購票相關的卡片，敬請大家期待。

方序中表示，他一直很喜歡台中，有機會設計花博卡是難得的機會！他思考如何連結花、生活與記憶，設計上運用曲線、色彩的搭配並加入台中元素，形成卡片的圖樣；花博卡也突破平面思維，採用「四方連續」手法，讓每張卡都能和另1張卡拼在一起，盼持卡市民能與家人、朋友一起拼出屬於自己的畫面，共同迎接花博盛事到來。

交通局長王義川強調，花博卡是委託悠遊卡公司辦理，這是間歷史悠久的公司，在國際上的資安認證均獲通過，發卡量已幾千萬張，記名卡數量不計其數，有關個資保護的問題，請市民放心。申請花博卡沒有年齡限制、不用帶證件且完全免費，只要設籍台中市的市民，都可自行前往各區公所辦理，待製卡後再通知領卡！

(中時 )