陳怡蓉「B了一輩子」！懷孕升級D：享受現在性感的樣子！

2018年05月01日 18:26 中時 林淑娟

陳怡蓉懷胎五個月仍受邀代言保養品。（蘇蔓攝）

陳怡蓉懷孕後罩杯從B升級D。（蘇蔓攝）

陳怡蓉懷胎五個月仍受邀代言保養品。（蘇蔓攝）

陳怡蓉懷胎五個月仍受邀代言保養品。（蘇蔓攝）

陳怡蓉和醫美集團CEO老公薛博仁結婚超過一年半，4月30日宣布有了愛的結晶，她1日現身保養品代言記者會，透露懷孕將滿5個月、體重增加1.5到2公斤。至於上圍，自嘲「B了一輩子」的她笑說：「今天服裝師有誇讚我，橫看成嶺側成峰！以前出席活動，大家看到的性感已經是加工擠出來的全部，今天則只是冰山一角！」她很滿意也很享受現在難得D罩杯性感的樣子。

她笑說，懷孕後最不能適應的一點是，為了做好胎教，她不能再恣意罵老公，有什麼話都要用溫柔的方式說出來，因為她與「室友」薛博仁平常講話「尺度」很大，日前她忍不住跟對方溝通，約法三章要一起「收斂」一點，結果薛博仁想了一下後遲疑地說：「那我們該不會就沒話聊了吧！」

至於腹中胎兒的性別，陳怡蓉神秘地說：「他很低調，腳夾很緊！」想生男生女？她還搞笑遮住肚子作勢不想讓寶寶聽見，輕聲透露「室友」希望是女兒，她則覺得健康就好，但搞笑許願：「希望寶寶長得像我、個性像我，只有智商和頭腦像爸爸就好！」

聊起發現懷孕的過程，始終覺得不可能、不相信自己懷孕的她說，她一連花了4天，用4支驗孕棒一天一支驗孕，直到每支都顯示2條線，她才拿著驗孕棒給老公看，認真問他：「你覺得有這種機率嗎？4根都有，但其實我沒有？身為一個醫生你有遇過這種狀況嗎？」老公當下反應如何？她說，就跟所有「市面上的爸爸」一樣。有哭嗎？她笑說：「哭？我都沒哭了，他哭什麼？」

她1月中發現懷孕時其實才4周，因為不想影響《雙城故事》拍戲進度，她沒跟劇組說，圈內朋友僅何潤東和楊謹華知道，但連醫生都替她擔心，還開安胎藥給她吃。拍《雙城故事》時，除了有次奔跑食左腳踩到右腳，整個人飛出去「四肢著地」，嚇壞經紀人，還有一場黃柏鈞「公主抱」她的戲，黃柏鈞戲外一直抱著她玩「大怒神」，她說，當下嚇到超想肘擊他，但最後也只能撒嬌說「我會怕啦」。老公因為不希望她提重物，所以她到舊金山拍戲的去程和回程，都專程去陪著她。

她原本擔心會不會在拍戲過程中在鏡頭前吐出來，洩露懷孕的事，但幸好沒有孕吐，倒是過年後有一場她躺著的戲，導演曾在鏡頭前看出肚子有點異樣，結果燈光師神救援笑她「過年吃太飽啦」，整個劇組只有敏感的化妝師因為看到她吃安胎藥，所以最早知道喜訊。也曾因為拍戲時太冷、太累，覺得肚子脹脹痛痛的，她每天都會跟寶寶「聊天」曉以大義，還承諾：「等拍完戲就會給你如夢似幻的生活，天天睡到自然醒！」

(中時 )