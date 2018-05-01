「嗶」聲不斷 執行署勞動節法拍進帳逾8000萬

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法務部行政執行署全國13個分署，利用勞動節1日下午同步舉行聯合拍賣，各分署為讓民眾更便利多元繳費，均提供「Apple Pay」、「Samsung Pay」、「Google Pay」、「Taiwan Pay」等行動支付服務，提高民眾應買意願，一天拍定金額共計8,051萬5,819元，增加國庫收入。

執行署表示，今聯合拍賣會中，台北分署拍賣新北市新店區香坡段14筆土地，拍定金額1,219萬餘元；新北分署拍賣新北市新莊區昌隆段7筆土地、三峽區挖子段土地，拍定金額各為336萬餘元、972萬元；桃園分署拍賣桃園市蘆竹區新福段土地，拍定金額1,947萬餘元；新竹分署拍賣苗栗縣大湖鄉興榮段共37筆土地，拍定金額336萬餘元；高雄分署拍賣高雄市三民區獅頭段土地及建物(尖美建設商業用大樓)，拍定金額2,235萬元。不動產拍定金額總計約7,834萬8,247元。

此外，台北分署拍賣各式太陽眼鏡、香水及高粱酒等26萬餘元；士林分署拍賣茶葉、名牌女裝、玉飾等9萬餘元。新竹分署拍賣運動器材、電器用品、視聽育樂設備等26萬元。台中分署拍賣TIIDA小客車、中華小貨車各1台，共30萬餘元。屏東分署拍賣3台重型機車7萬餘元。宜蘭分署拍賣原住民傳統織布機5台3萬餘元。動產部分，拍定金額總計216萬7,572元。

(中時 )

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