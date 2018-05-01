馬國賢車禍下巴關節斷裂將開刀 取消所有工作

2018年05月01日 18:41 中時 蕭雅玲

馬國賢傳騎滑板車摔倒。

馬國賢摔傷後全身都是血由助理送醫。（圖片提供：馬國賢）

馬國賢摔倒當下血流不止。（圖片提供：馬國賢）

馬國賢摔倒當下血流不止。（圖片提供：馬國賢）

馬國賢輪椅照。(取自NONO臉書)

馬國賢今（1日）早上騎著滑板車到TVBS參加《上班這黨事》錄影，在距離電視台前的2個路口，不小心恍神摔倒，當場血流不止、門牙有少許爆裂，趕緊通知助理過來帶他到醫院，經過處理4公分的傷口共縫了16針，醫生告知他有「顏面骨折、下巴關節斷裂等問題」，開刀有點棘手，要他先返家休息，並安排明天一早到林口長庚做進一步檢查，再決定是否要開刀。事情發生後，馬國賢今天臨時取消《上班這黨事》、《小明星大跟班》錄影外，原訂他將在明天晚上啟程前往荷蘭、比利時2個星期，拍攝愛爾達頻道的《地球的慶典》節目，擔心傷口沒處理好會很麻煩，目前正與節目製作人討論中後續。

馬國賢表示，事情發生後，醫生建議他應該先把傷口處理好，由於明天早上安排到醫院檢查，目前只能先以消炎藥、冰敷腫起來的嘴巴來消腫，他表示：「畢竟這年紀受傷癒合度都沒有年輕人來得快。」但由於這次到歐洲採訪行程，是去年就既定好的行程，昨天還與製作人開行前會議，現在發生這事情，臨時也找不到人代班，但慶典又無法改時間，所有東西都無法退，讓他不知所措。

(中時 )