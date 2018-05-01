大S超犀利！一句話點醒小S：妳有中年危機

小S接受雜誌專訪。（Bella儂儂）

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小S接受雜誌專訪。（Bella儂儂）
小S接受雜誌專訪。（Bella儂儂）

徐熙娣（小S）日前接受《Bella儂儂》雜誌專訪，她說，和姊姊大S從小一起長大，長大後一起工作，每次工作上的困難、找不到人生解答的麻煩，她第一個求助的對象都是大S，「幾個月前我突然情緒很低落，沒什麼動力，我就打給她訴苦，我說我狀態很不好但不知道自己到底怎麼了，她就完全能知道我的心情。」大S一針見血地提醒即將步入40歲的妹妹，這就是「中年危機」！

小S很喜歡在節目上唱《小丑》，用渾厚的嗓音唱著：「小丑～小丑～是他的辛酸，化作喜悅，呈獻給你！」但當一位史上最美的諧星，她絕對不會在鏡頭前告訴大家自己的內心難過，就像這場來得快去得也快的「中年危機」，也只是她心裡一段不會向外人訴說的秘密。

聊起人生的遺憾，「我只後悔沒有多認識一些男生」，10多年前才27 歲的小S就與老公Mike 走入婚姻，「我現在看歐美小說都覺得他們思想好開放，雖然我年輕時被認為沒在怕的，但在感情上我還是滿矜持的、滿保守的」，她以過來人的口氣奉勸年輕女孩要多去享受曖昧和調情的感覺，「因為那是戀愛最美的一段時光」。

這陣子小S時常在公開場合提到Mike健身的事，「我老公因為現在健身練得滿有成果的，所以他每天都在問我，Baby 我硬不硬、壯不壯」，大概是被煩到一種極致，有一天她很認真向Mike 抱怨：「我每天都在稱讚你很硬、很壯，但我發現你很久都沒有讚美我了！」雖然不耐煩的講著這件事，但小S還是不經意地透露「他每天都會做水煮餐給我吃」，讓人好生羨慕。

她也在專訪中透露，儘管出道超過20 年，她在工作前還是時常會緊張到「腸躁症」發作，「拍雜誌對我來說真的太得心應手了，我非常有把握能表現好，但拍戲、主持、唱歌前我都會非常恐慌」，她不只一次在大型頒獎典禮開始前祈禱斷電，或在演唱會前擔心手抖被大家察覺，你以為她是天不怕地不怕的小S，但其實她只是與平凡人無異的徐熙娣。

(中時 )

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