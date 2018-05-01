道路才封層又見開挖 鎮代潘英輝曾秀月跳腳

▲縣議員吳國昌、鎮代潘英輝、曾秀月與南投農田水利會人員現場會勘要開挖的埔里鎮合成里太平國小前巷道路面。（楊樹煌攝）

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▲埔里鎮合成里西安路3段太平國小前巷道路面已開挖部份。（楊樹煌攝）
▲埔里鎮代曾秀月與居民林玉雪看到好不容易爭取3年才完成舖設的路面，馬上又要開挖，覺得很令人失望。（楊樹煌攝）

道路甫封層，馬上又見開挖埋設水利灌溉涵管，埔里鎮太平國小附近的馬路被挖得面目全非，鎮代潘英輝、曾秀月氣得跳腳，認為飲用水和灌溉用水固然重要，但民眾和學童行的安全更重要；當地居民林玉雪則是感嘆，好不容易爭取3年才完成舖設的路面，不到24小時馬上就開挖，很令人失望。

埔里鎮合成里西安路3段通往太平國小的巷道路面，日前才由公所重新鋪設柏油路面，沒想到完工當天，南投農田水利會工程人員即往會勘要埋設農業灌溉管線工程，居民得知新路面又要開挖，讓居民都百思不解，並堅決不讓新路面再開挖。

今天埔里鎮公所、農田水利會工程人員和埔里鎮代會代表潘英輝、曾秀月及縣議員吳國昌都前往現場會勘，經公所和水利會相關人員初步協調，初步同意路面開挖後必須全面刨除封層。

埔里鎮代潘英輝、曾秀月表示，合成里西安路3段太平國小附近的巷道路面，3年前因埋設自來水管線需要而開挖，當時僅開挖部分進行封層，不久就造成沿線處處是坑洞，嚴重影響居民與學童通行安全，經代表與當地居民極力爭取下，日前才由公所編列80萬元，完成全面刨除鋪設柏油。

不料才完成封層的路面，南投農田水利會卻又要執行「埔里北寮及太平國小地區灌區外供水工程」，須開挖道路近3公里，其中包括剛完成封層柏油的路段，不但鎮代和地方居民都跳腳，並當場開罵。

今天縣議員吳國昌、鎮代潘英輝、曾秀月在場聽取南投農田水利會人員到場說明後，得知要開挖路段並未經公所同意，有關水利會將施工的管線埋設工程及全新路面開挖後的善後，水利會承諾按原樣修復，公所並要求所有開挖的路面必須比照全面刨除封層，將由水利會再與公所協商。

(中時 )

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