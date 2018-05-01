道路才封層又見開挖 鎮代潘英輝曾秀月跳腳

2018年05月01日 18:58 中時 楊樹煌

▲埔里鎮合成里西安路3段太平國小前巷道路面已開挖部份。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮代曾秀月與居民林玉雪看到好不容易爭取3年才完成舖設的路面，馬上又要開挖，覺得很令人失望。（楊樹煌攝）

道路甫封層，馬上又見開挖埋設水利灌溉涵管，埔里鎮太平國小附近的馬路被挖得面目全非，鎮代潘英輝、曾秀月氣得跳腳，認為飲用水和灌溉用水固然重要，但民眾和學童行的安全更重要；當地居民林玉雪則是感嘆，好不容易爭取3年才完成舖設的路面，不到24小時馬上就開挖，很令人失望。

埔里鎮合成里西安路3段通往太平國小的巷道路面，日前才由公所重新鋪設柏油路面，沒想到完工當天，南投農田水利會工程人員即往會勘要埋設農業灌溉管線工程，居民得知新路面又要開挖，讓居民都百思不解，並堅決不讓新路面再開挖。

今天埔里鎮公所、農田水利會工程人員和埔里鎮代會代表潘英輝、曾秀月及縣議員吳國昌都前往現場會勘，經公所和水利會相關人員初步協調，初步同意路面開挖後必須全面刨除封層。

埔里鎮代潘英輝、曾秀月表示，合成里西安路3段太平國小附近的巷道路面，3年前因埋設自來水管線需要而開挖，當時僅開挖部分進行封層，不久就造成沿線處處是坑洞，嚴重影響居民與學童通行安全，經代表與當地居民極力爭取下，日前才由公所編列80萬元，完成全面刨除鋪設柏油。

不料才完成封層的路面，南投農田水利會卻又要執行「埔里北寮及太平國小地區灌區外供水工程」，須開挖道路近3公里，其中包括剛完成封層柏油的路段，不但鎮代和地方居民都跳腳，並當場開罵。

今天縣議員吳國昌、鎮代潘英輝、曾秀月在場聽取南投農田水利會人員到場說明後，得知要開挖路段並未經公所同意，有關水利會將施工的管線埋設工程及全新路面開挖後的善後，水利會承諾按原樣修復，公所並要求所有開挖的路面必須比照全面刨除封層，將由水利會再與公所協商。

(中時 )