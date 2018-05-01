歡迎陸客來台馬拉松、海泳、鐵人賽！小三通入境手續再簡化

2018年05月01日 19:01 中時 李金生 、 吳佳晉

內政部長葉俊榮（左三）下午考察金門「小三通」，宣布進一步開放的新措施。（李金生攝）

金門水頭碼頭今天下午湧現候船人潮，其中又以陸客居多。（李金生攝）

移民署金門行政中心召集人陳祥麟（右）說明大陸「五一」長假引進旅客人潮。（李金生攝）

兩岸交流又有新措施，內政部長葉俊榮今（1）日下午在金門水頭碼頭宣布，為持續促進離島地區觀光發展及增進交流便利性，自明天起包括馬拉松、海泳及鐵人3項等體育活動，均得以「小三通」旅行事由申請入境。

但這項在兩岸交流上，具有指標性意義的新措施，也規定大陸地區人民在中共黨務、軍事、行政或其他公務機關任職者，以及參加涉及跨境如金廈泳渡或國際運動總會授權之賽事如世錦賽、亞錦賽，仍應申請「小三通」藝文商務交流事由。

這也是繼2015年開放陸客申辦小三通落地簽、2016年簡化申辦落地簽免附回程船票，以及去年4月至今年3月底，以為期1年的「專案」方式將小三通落地簽規費由新臺幣600元調降至400元之後，再一次持續簡化陸客入境手續，促進陸客循「小三通」來台旅遊的新措施。

金門縣府對此表示歡迎，期待新措施帶來新氣象，讓「小三通」往來交流更加暢旺；當地觀光業者也希望更多的陸客人潮，引進更活絡地方商機的錢潮。

根據統計，在實施「專案」期間，陸客以落地簽入境達4萬5902人次，與前年同期入境3萬747人次相較，增長49.29％，顯示相關便利措施確實發揮預期效益。

內政部為持續提升陸客赴小三通地區旅遊意願，已在今年3月31日公告再延長1年小三通落地簽規費調降至400元專案措施，期望刺激更多陸客入境，為離島地區帶來更多觀光效益。

葉俊榮指出，為增進大陸地區人民「小三通」交流的便利性，內政部持續檢討並主動盤點現行作法，包括自今年元旦起推出「簡化小三通個人旅遊申請不需檢附G簽注」、「小三通藝文商務交流審查時間由5個工作日縮短為3個工作日」以及「放寬大陸地區人民若單純赴小三通地區從事宗教活動（例如信眾），或是參加馬拉松非全馬以上項目、非競賽類之海泳，均得以小三通旅行事由申請。但大陸地區人民在中共黨務、軍事、行政或其他公務機關任職者，不適用之。」等小三通便利措施。

根據最新統計，在這些新措施起跑以後，今年1至3月「小三通」個人旅遊入境人數計1萬9313人次，與前年同期入境1萬7956人次相較，增長7.56％，成效可觀。

葉俊榮強調，為持續促進離島地區觀光發展，內政部將持續滾動檢討小三通便利措施。

(中時 )