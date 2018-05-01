李國毅、謝坤達反目原因公開！全是因為林逸欣

2018年05月01日 19:05 中時 林淑娟

林逸欣客串《1006的房客》與李國毅、坤達有精彩對手戲。（歐銻銻娛樂）

林逸欣客串《1006的房客》。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》大咖演員相繼客串，除了先前賺人熱淚的賴雅妍、古斌外，這次找來實力派音樂才女林逸欣客串演出李國毅、謝坤達的大學學姐，隨著劇情的發展，觀眾這才發現，原來林逸欣就是讓兩人每次見面就形同水火、互看不順眼的最大原因！

林逸欣和坤達在上一部戲劇剛結束合作，這次客串事先沒有告知坤達，到了現場之後讓坤達嚇了一跳，雖然只有短短拍攝一天，林逸欣和李國毅、謝坤達依然互動融洽，默契十足，特別是第一次合作的李國毅，林逸欣笑說：「國毅很好相處很專業，感覺不像第一次合作，坤達因為上一部戲剛殺青不久，默契都還保留著，很開心這次能參與演出。」

林逸欣表示，這次的角色雖然只是客串，但是和以往飾演的角色有很大的區別，所以一接到邀約就很爽快的答應，在《1006的房客》中林逸欣因為一次聯誼中男方借酒裝瘋，差點遭人性侵，最後雖然驚險逃出，同行的學妹卻被男方失手勒到窒息過世，林逸欣因此遭眾人謾罵，導致她個性變得陰鬱，李國毅、謝坤達分別以不同立場提出解決辦法，卻因此造成雙方撕破臉，最後發生更大的悲劇。

林逸欣說，李國毅、謝坤達兩人的方式都有值得支持的地方，只是立場不同的問題，而她也坦言這一次的挑戰不小，拍攝一天當中情緒需要多種轉折，但是在拍攝性侵戲的時候也發生了小插曲，林逸欣笑說：「跟我演對手戲的演員太有禮貌了啦，我好幾次因為掙扎太大力差點把他踢飛，對他很不好意思。」

這次和兩大男神合作，林逸欣覺得在對戲的節奏上三人都配合得很有默契，與李國毅雖然是第一次合作，但因為兩人年紀相仿，合作上絲毫沒有距離感。李國毅表示，林逸欣這一次飾演比較辛苦的角色，但是從表演中就可以看出她的專業，他說：「拍攝當天氣溫很低還下著雨，逸欣真的很敬業，這次只合拍一天，希望之後還有機會能再合作。」

(中時 )