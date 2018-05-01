沈冠伶辭任台大校長遴選委員 黃士修：為台大法學院感到沉痛

2018年05月01日 19:41 中時電子報 丁世傑

對於台大法律系教授沈冠伶辭任台大校長遴委會委員一事，核能流言終結者黃士修指出，為台大法學院感到很沉痛，他們把持著學術資源，頂著法律專業頭銜，行踐踏法治之實。

沈冠伶指出，按依國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點第17點第2項：「若無法依前項規定產生校長當選人，則本會應即解散，由本校重新組成遴選委員會，再依本要點第十二點規定重新徵求校長人選，並進行遴選事宜。」黃士修則表示，「若無法依前項規定產生校長當選人」並不成立，台大遴選委員會已經走完所有程序，產生校長當選人，所以無法主張遴選委員會應即解散、重組、重啟遴選。

沈冠伶也表示，而國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點第18點：「校長當選人因故無法就職時，由原校長職務代理人代行校長職權，並由原遴選委員會重新辦理遴選事宜。」黃士修說，2005年修正大學法第9條時，教育部長杜正勝明確答覆：「大學遴選委員會要負起責任，教育部完全尊重學校的決定。」今天是教育部公然違法，「駁回」國立台灣大學校長遴選委員會，經正當遴選程序產生之校長人選，而非「當選人因故無法就職」。

黃士修強調，這當然是一場學術自由對抗政治黑手的戰爭，然而台大最大的威脅，不是教育部、也不是民進黨，而是來自內部。他們把持著學術資源，頂著法律專業頭銜，行踐踏法治之實。

(中時電子報)