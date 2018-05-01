父愛爆棚！春風抱小孩「當父親要負一輩子的責任」

2018年05月01日 19:25 中時 許雅淳

「臭屁嬰仔」團員歐吉虎（左起）、立勝、屁辰，發行新單曲〈嗆到抓不住〉。(混血兒娛樂提供)

「臭屁嬰仔」與玖壹壹成員春風一同合作。(混血兒娛樂提供)

混血兒娛樂旗下嘻哈男團「臭屁嬰仔」由歐吉虎、立勝、屁辰組成，1日推出新單曲〈嗆到抓不住〉，邀來玖壹壹成員春風合作，他們到宜蘭拍攝MV，春風在場細心抱著小孩，父愛大噴發，是否會為此想婚頭？他說：「小孩很古錐啊，誰不喜歡。不過目前抱來玩玩就好，當父親要負一輩子的責任來教育，目前沒有這個規劃。」

團員屁辰出動女兒來拍攝MV，她卻被受封是全場最難控制，就連春風也拿她沒轍，很多片段得不斷重來，團員歐吉虎開玩笑說：「真是嗆到抓不住。」春風這次以老闆身分親自監督錄音，被問及與玖壹壹有何差異？春風笑說：「當然有很大的不同，光看顏值也知道我們比較高！」

首度跟老闆一起錄音卻讓團員屁辰「卡卡」，因為心情太緊張，光是副歌第1句歌詞「看他們攏拱哇、嗆到抓不住」就整整錄了超過4小時，春風鼓勵屁辰要放鬆心情，最後才順利完成錄製。而團員立勝表示「這是我們有史以來錄音最順暢一次，跟老闆錄音，比做我們自己的歌還積極，我們壓力很大，很怕老闆生氣，事前功夫做足準備。」

(中時 )