東京森林系超美餐廳閃電來台！唯美料理只有這2天吃得到

2018年05月01日 19:36 中時 何書青

naturam Kazuya Sugiura主廚杉浦和哉。（台北西華飯店提供）

naturam Kazuya Sugiura將為台灣饕客帶來繽紛花草、自然而溫暖的絕美料理。（台北西華飯店提供）

來自日本東京、森林系般絕美的絕美餐廳naturam Kazuya Sugiura即將於5月10日、5月11日限時2天在台北西華飯店TOSCANA義大利餐廳客座，為台灣饕客帶來繽紛花草、森林系木質香、自然而溫暖的絕美料理。

「naturam」源自拉丁語「自然」，此概念在主廚杉浦和哉（Kazuya Sugiura）的領導下得到實踐。一推開餐廳門就能聞到的木質香，原木桌椅、自然系植栽點綴、美味度滿點的在地食材，而滿盤繽紛的食用花草不只美麗，還有各自獨特卻又相得益彰的誘人香氣。細膩料理，帶給民眾彷彿被溫暖樹木包圍的幸福感，也造就naturam Kazuya Sugiura風靡東京的超人氣。

此次來到西華飯店客座，與TOSCANA主廚徐正育Kevin攜手合作，將「森林系」美學注入台灣在地食材，午間餐宴2種價位，每人1200元+10%／1500元+10%，晚間為2600元+10%，隨餐還有小亮點上桌，像是口感清爽微辛的「純手工薑汁汽水」、澎綿可口又特別的「起司空氣麵包」等。

(中時 )