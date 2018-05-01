袁詠琳認識祖雄第二天就吻了！自曝「怎麼親都不膩」

2018年05月01日 19:35 中時 林淑娟

祖雄、袁詠琳。（CHOCO TV）

祖雄、袁詠琳。（CHOCO TV）

祖雄、袁詠琳。（CHOCO TV）

由張翰導演、戴祖雄、袁詠琳、宗念美、康茵茵、隋玲等人主演的CHOCO TV自製劇《愛情教會我的事》系列第一部《秘密情人》，將在5月2日首播，歌手出身的袁詠琳為了這部戲獻出許多第一次，包含首次擔綱女主角，也首次挑戰床戲，讓她既緊張又開心。壓力不小的她說：「第一次當女主角，不確定自己扛不扛的起來，但導演跟演員都給我很多空間，給我很多安全感，我們互相溝通，我很放鬆，才能好好演戲。」

她為《秘密情人》獻出了第一次床戲，拍完床戲後她大呼：「比我想像中的容易很多，拍的很順利。我原本很怕演得不夠真實跟投入，但這次的合作很自然，我們自己有感受到彼此的電流。」

與祖雄的吻戲，在劇中也是一大亮點，她說：「剛開始看劇本有點緊張，不知道男主角會是誰，見到彼此後，第二天就拍吻戲了，我以為我會很緊張，但後來投入在角色裡面，完全不會覺得尷尬，怎麼親都不會膩！」他們彼此幫對方的吻技打分數，滿分10分，祖雄馬上給袁詠琳12分高分，袁詠琳大笑說：「講話不誠懇！」而袁詠琳也給了祖雄滿分10分。

袁詠琳回憶第一次見到祖雄就覺得對方很外向、活潑、愛聊天，自己也是常常一到拍攝現場就在尋找祖雄的身影，而且很容易想起對方，沒看到對方還會覺得很奇怪，她笑說：「我們那時候每天都從早拍到晚，會給予對方很多鼓勵，拍戲的那三週，他就是我男友，我就是他女友。」

袁詠琳最近嘗試多方面戲劇演出，去年還曾主動向公司請假，為的是去LA進修演技，當時她每天花5至8小時磨練演技，希望大家可以在新戲看到她不同以往的演出。她表示，以前對演戲沒有自信，沒受過很多訓練，加上從小待在國外，語言也是一大障礙，她說：「我背劇本比一般人慢很多，為了把字講對，會擔心沒辦法投入太多情緒。」這次她飾演內衣銷售專員，需要講述精準的銷售話術，劇本上密密麻麻都是筆記，平常錄製外景主持時，也抓緊時間練習。

(中時 )