《中時晚間快報》夾娃娃機藏賭色？商品要設限

《中時晚間快報》夾娃娃機藏賭色？商品要設限

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中時電子報
綜合報導

◎夾娃娃機藏賭色？商品要設限

夾娃娃機創業潮正夯，但問題也一籮筐，消保處今天公布聯合稽查結果，初步並未發現嚴重問題。但消保處長劉清芳表示，有許多家長擔心，夾娃娃機暗藏色情猥褻物品，也有賭博性質；消保官表示，部分「清涼公仔」若未分級，可能違反兒少法規定。

◎6月起 慢箋病患丟藥再領 需自費 恐千元起跳

自6月1日起，病患如果遺失藥物要再領，健保將不再重複給付，民眾再就診不僅藥費，連診察費都要自費，加上掛號費恐千元起跳；另病患住院不用再押健保卡，醫院查驗後即可歸還，以方便病患因病情需要持卡外出就診。

◎陸多簽署《聯合公報》 建立大使級外交關係

大陸央視報導，1日上午，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京與多明尼加外長巴爾加斯簽署《中華人民共和國和多明尼加共和國關於建立外交關係的聯合公報》。自公報簽署之日起，陸多相互承認並建立大使級外交關係。

◎梁文音將發專輯 才子阿達情義相挺拍廣告

梁文音將推出新專輯，好友阿達自導自演，情義相挺助陣拍攝宣傳廣告，讓文音感動地說：「嘿嘿，阿達就是一個戲精，演起來很自然，笑點也有做足。」梁文音這回不計形象搞笑拍片，為配合劇情，狂在阿達的車上嗑餅乾，好友也完全不生氣。

(中時電子報)

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