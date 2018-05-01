周湯豪帥到全球！10天飛四城市征服最大電音節

2018年05月01日 19:54 中時 尤嬿妮

周湯豪赴上海出席全球最大電音節EDC。（天熹娛樂提供）

全球最大電音節EDC。（天熹娛樂提供）

周湯豪以DJ身份躍升國際舞台「帥到全球」！今年移師上海、堪稱「地表最大趴」的EDC於4月30日登場，邀請世界百大DJ如MARTIN GARRIX、HARDWELL（硬威爾）等人演出，兼具歌手及創作者身份的周湯豪，以唯一受邀的亞洲DJ之姿登上EDC主舞台，成為電音圈新一代亞洲之光！

周湯豪一開春就挑戰10天內連續出征4個北美城市、5場巡演，歌手與DJ身分的瞬移轉換及彩排準備，令他壓力備增，苦笑說「這次行程，好硬」！EDC表演前一天，剛好是他巡演廣州場開唱，隔天馬不停蹄飛往上海登EDC大舞台刷碟，24小時內歌手及DJ身分轉換，周湯豪直言是場硬仗，「感覺自己比完奧運足球賽隔天又上場打NBA籃球賽，對於身心都是一大挑戰」。

周湯豪農曆年後開始準備前置工作，除了練舞、練團、上健身房訓練，他還每天挪出2小時聽歌、排歌，為DJ工作做足功課；除了4/29廣州巡演及4/30的上海EDC，周湯豪緊接著飛北美舊金山及洛杉磯等城市演出，10天內飛遍亞洲及美洲等四大城市，宛如「空少」的日常，周湯豪說：「這一個禮拜應該是我今年上半年的『地獄周』，完全沒有喘息的時間！」

(中時 )