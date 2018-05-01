因應氣候變遷 西螺跨區域稻穀乾燥中心啟用

鹿場稻穀烘乾中心一次可烘乾420公噸稻穀，不僅足以處理雲林縣稻穀，還可跨縣市支援，左邊14部黃色機械就是烘乾機。（周麗蘭攝）

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鹿場稻穀烘乾中心占地一公頃，中山高速公路路過西螺就看得到，其烘乾量能將使西螺農會每年稻米銷售量突破10億元。（周麗蘭攝）
西螺農會斥資2.3億元興建的鹿場稻穀烘乾中心1日啟用，特邀當年催生者的前農委會陳保基（第一排左二）剪綵，第一排左三起西螺鎮農會總幹事廖錦富、立委劉建國、縣長李進勇、立委張麗善。（周麗蘭攝）

颱風來襲農民為減少損失常搶割稻作，稻穀乾燥機一部難求，農民和農會都煎熬，西螺鎮農會四年前未雨綢繆，耗資2.3億元興建第三座，處理量高達420公噸的鹿場稻穀乾燥中心1日落成啟用，再也不怕豪雨、颱風天搶收，還可跨縣市救急。

稻穀乾燥中心1日啟用冠蓋雲集，特邀前農委會主委陳保基、前農糧署長李蒼郎觀禮分享喜悅，縣長李進勇、立委張麗善、劉建國、西螺鎮長鄭玲惠及多名縣議員都到場見證歷史的一刻。

西螺鎮農會是全台稻米吞吐量最大的農會，稻米年營業額高達6億元，收購稻穀包括濁水溪南岸林內鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、北岸彰化二水鄉、田中鎮等。

西螺農會原有九隆、埤源2座乾燥中心，兩座烘乾處理量共500公噸，風調雨順時尚足夠，但2013年、2015年一期稻作收割遇到颱風，稻農一窩蜂搶割、搶烘乾，2015年最嚴重，短缺500公噸烘乾量能。

西螺農會總幹事廖錦富表示，2015年為讓農民安心，把西螺鎮上稻穀收集起來用大卡車運到全台13家農會代烘，結果運輸費花了農會600萬元，當時鹿場稻穀乾燥中心還在興建中。

鹿場稻穀乾燥中心是2013年前總統馬英九任內巡視風災後責成農委會補助9000萬元所興建，占地1公頃、總經費2.3億元，建置14台烘乾機，一次可烘乾420公噸，加上九隆、埤源兩廠，3廠生產線全開一次可烘乾920公噸濕稻穀，量能傲視全國。

這座新型乾燥中心使用的能源是粗糠而非柴油，粗糠是農會碾米後的剩餘物，源源不絕又不花錢，未來西農的稻米生產量能將增加一倍，年銷售量預估突破10億元。

(中時 )

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