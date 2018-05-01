人在公門好修行 西螺農會稻穀乾燥中心啟用刻碑文感念馬政府

2018年05月01日 20:58 中時 周麗蘭

鹿場稻穀烘乾中心特刻寫碑文紀錄2013年前總統馬英九勘查颱風災情後，責成農委會輔導西螺農會興建全新稻穀烘乾廠的過程。（周麗蘭攝）

碑文內容 （周麗蘭攝）

西螺農會區域型稻穀烘乾中心1日啟用，雖然興建與剪綵的中央政府改朝換代，西螺農會念舊情，邀請曾是推手的前朝主委陳保基、前署長李蒼郎分享喜悅，還把2013年馬英九巡視風災後後的決策刻成碑文，感念當時官員未雨綢繆。

1日受邀剪綵的前農委會主委陳保基、前署長李蒼郎雖無人簇擁，但西螺農會員工記得他們，中華民國農會總幹事張永成為陳保基導覽解說。

烘乾中心辦公室入口的牆面懸掛一幅碑文，紀錄這座稻穀烘乾中心的來由，「近年因氣候變遷，天災不斷，適逢馬英九總統於102年蒞會巡視災情，本會總幹事廖錦富當面陳情：西螺地區稻穀收割期間若遇天候變化農民搶收，倉儲及烘乾設備不足，造成農民求助無門，本會為解決農民之困境必須運往其他地區尋求協助處理稻穀，但總是緩不濟急，造成若干災損，經馬英九總統當面首肯並責付農委會輔導協助設立嘉義、雲林、彰化橫跨三縣市之區域性稻穀乾燥中心，以徹底解決農民之苦。」

西螺農會指出，農會團隊在考量交通便利性、土地完整性、環評適當性後，於2014購置兩筆土地0.76公頃，廠房新建工程歷經四次公開招標流標，第五次公開招標才發包出去，農糧署補助稻穀乾燥機、低溫冷藏桶總共9320萬元。

總幹事廖錦富說，鹿場乾燥中心啟用的意義除了不再擔心颱風天，更重要是穩定稻米價格，曾有一年因颱風搶收之故，穀價下跌2至3碼。

(中時 )