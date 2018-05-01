五月優惠多 買求婚戒、母親節珠寶就趁現在

2018年05月01日 20:44 中時 陶福媛

卡地亞Reflection系列鑽戒，以多種切割鑽石混搭，風格前衛，165萬元。。（Cartier提供）

梵克雅寶在母親節主打Frivole花朵指間戒。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

Tiffany的入門珠寶T系列手鐲，K金款4萬5500元起。（Tiffany提供）

伯爵珠寶的經典玫瑰系列戒指，讓單顆美鑽，11萬3000元。（Piaget提供）

周大福完美婚嫁系列「絲帶蒂結」黃金戒指。（周大福提供）

為迎接即將到來的六月結婚旺季，以及母親節贈禮的珠寶市場，各大珠寶品牌主打頂級鑽飾和婚戒，加上百貨公司在母親節檔期推出滿千送百、滿額送的優惠，此時是選購婚戒和母親節禮物的最好時機。

卡地亞在母親節檔期主打鑽飾，經典不敗的Destinee單顆枕型鑽戒以碎鑽包鑲主鑽的方式放大鑽石，向來深受喜愛，而風格前衛的Reflection系列鑽戒和鑽石手鍊，則以多種切割鑽石的拼貼混搭鑲嵌，深受年輕世代的喜愛。

強調精緻鑲工的梵克雅寶在母親節主打Frivole花朵風金飾系列，以K金鑲鑽打造唯美花朵，是品牌最入門的鑽飾作品。深受小資女喜愛的Tiffany也在母親節主打價格親民的Tiffany T系列珠寶，K金手鐲不到5萬元。

周大福即起推出黃金工資8折、珠寶商品回饋5%至20%、滿額禮等優惠，此時挑選結婚金飾和母親節禮物正是時候。伯爵 (Piaget)最經典的玫瑰Rose系列，本季主打以層層花瓣堆疊的玫瑰花金飾，包括戒指、鍊墜等，另有鑲單鑽和滿鑽等多種款式，獻給心愛的女人。

(中時 )