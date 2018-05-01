梁文音超怕死！化身糾察隊監督老公開車

2018年05月01日 20:13 中時 尤嬿妮

阿達（右）跨刀執導梁文音新專輯宣傳廣告。（環球提供）

梁文音將推出新專輯，暌違3年，梁文音5月推出新專輯《副駕駛座的風景》，配合新專輯拍攝宣傳廣告，邀阿達擔任導演，2人合作拍攝「貼心好副駕TOP3」及「不良副駕TOP3」的廣告片，阿達親力親為寫腳本、出借愛車，笑說：「我希望文音拍出醜很大的影片，她已經漂亮10年了，這樣有什麼意思呢？」

擁有多年開車經驗的梁文音，對開車技術頗為自豪，她自嘲怕死，因此很怕坐別人開的車，「除非是很信任的人，最怕朋友開車煞車煞太大力，以前我剛搬到台北的時候，還曾坐車坐到哭，覺得車子跟車子間的距離實在太近了」 。婚後她與老公輪流開車，梁文音說：「老公喜歡掌握駕駛座，有時候他累的時候就會換我幫忙。」

她自認是優良的副駕駛，「就算是老公開車，我也不會睡覺啦，會陪他說說話。」也招認，在副駕駛上很嚴格，常會化身糾察隊，監督另一半開車行徑，「在開車這件事情，其實我們蠻常有爭執，因為他開車很有Free Style，我就會很生氣地說：『你會不會離前面太近啊』、『紅燈你要停啊』。」直到結婚彼此學著顧慮對方，「學著去再意對方的感受，我覺得這件是我們都在磨合，現在狀況有越來越好了。」

梁文音將於北中南舉辦3場巡迴演唱會，分別是6月2日在台北三創5F Clapper Studio、6月9日台中 TADA Ark 方舟音樂藝文展演空間、6月16日在高雄Live Warehouse登場。

(中時 )