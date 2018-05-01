「韓國4大公共財物」之一姜棟元 為電影傻傻奔跑

2018年05月01日 20:12 中時 李承陽

姜棟元（右）與韓孝周在電影裡有吻戲。（friDay影音提供）

姜棟元演出的角色每分每秒都面對著生死交關。（friDay影音提供）

片中不斷逃亡的姜棟元。（friDay影音提供）

韓國影星姜棟元外型帥氣，與玄彬、蘇志燮、孔劉被韓國網友稱是「韓國4大公共財物」，就連少女時代隊長太妍，以及孝琳、秀智、金亞中等女神，都表示姜是理想型，他打趣說：「我媽媽應該會很開心，但自己不想成為什麼公共財產，我只想過自己的生活。」

不過姜棟元在新片《宅配男逃亡曲》中，他化身忠厚男，連跑步都揣摩「傻乎乎」的跑法，被稱是「最會奔跑的男人」，其中有一幕是在下水道逃亡，他回想起來，慶幸當時是在冬天拍攝，下水道的惡臭還沒那麼可怕，笑說是可以忍受的程度，只是偶爾會有一些髒水潑到衣服。

此外，電影中姜棟元每分每秒都面對著生死交關，問及若是面對世界末日，他會想見誰，他害羞表示會想先去見心愛的人。片中他與韓孝周有著在學生時期情竇初開的吻戲，透露兩人拍的第一天就演牽手戲，第二天就是吻戲，有點小尷尬。

姜棟元接下來將參與《空中監獄》導演賽門威斯特執導的好萊塢電影《海嘯LA》，進軍國際市場。《宅配男逃亡曲》5月4日friDay影音全台獨家首播。

(中時 )