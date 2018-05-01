曾拍亮槍恐嚇影片判7年 周政保假釋要選鄉代

▲周政保在仁鄉霧社街上成立的鄉民代表競選總部。（楊樹煌攝）

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▲周政保仁鄉在霧社街上成立鄉民代表競選總部就位於霧社欲轉往廬山溫泉路口不遠。（楊樹煌攝）
▲周政保11年前就因拍攝亮槍恐嚇影片，引起各界震驚與譁然，而名噪一時。（楊樹煌翻攝）

11年前曾拍攝亮槍恐嚇影片，交給電視台播放，引起各界震驚，並掀起社會一片譁然的周政保，經被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦，並被判處7年有期徒刑，經假釋出獄後返鄉種茶，最近則在仁愛鄉成立競選服務處將參鄉民代表，引起地方各界的議論與矚目。

現年44歲的周政保，家住南投縣仁愛鄉，面對參選事宜，他發表聲明指出「過去因年輕不懂事，做了不好的示範，因有愧於社會，經過幾年來的沉澱，也低調重新過生活，返鄉後從事種茶、賣茶，希望能好好照顧家人生活。」

周政保並指出，「回鄉後有感於地方建設落後，加上山地鄉資源嚴重不足，農民生活普遍清苦，再加上鄉親多方的邀請，幾經沈思後決定本於回饋鄉親的初衷，出來參選鄉民代，為鄉民服務、發聲，也期待能為過去的不懂事做補償，希望大家給他一個機會，不要跟他的過去連結」。

周政保設在仁愛鄉霧社街上的鄉民代表競選總部，每天都有不少他的親朋好友在總部泡茶聊天，有的則不時以電話拜票，希望尋求鄉親的支持；周政保的張姓好友表示，其實認識周的友人都很稱讚周為人很熱情、誠懇又樂於助人，有困難需要他幫忙，他從不推辭，並熱心奔走，既然有心向善又真誠想為地方服務，應該給他機會。

周政保參選代表的選區為仁愛鄉大同村、南豐村，是屬第一選區，目前該選區有現任鄉民代表林婷立、林秋菊及蕭傳吉將競選連任，另有曾擔任社區理事長的楊添喜、南豐村前村長周志航以及周政保將參選，可能會出現6搶3的激烈局面。

(中時 )

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