貿易開打！巴菲特：中國好世界更好　對美並非壞事

2018年05月01日 20:18 中時電子報 何宜玲

股神巴菲特(Warren Buffett)日前接受《雅虎財經》(Yahoo Finance)專訪時表示，他對中國經濟的未來相當樂觀，並且認為過去50-60年來，中國已經創造了令人驚訝的經濟奇蹟。他強調，現在的中國已經找到了讓經濟突飛猛進的那把鑰匙，就像幾個世紀以前，美國人也曾經找到致富的關鍵一樣。他認為其中不同的地方在於，每個國家的政治經濟因素都不一樣，因此有些基本差異存在。

事實上，自從1978年開始，中國經濟開始猛爆式成長，幾乎以達到平均每年GDP都有9.5％的速度噴發，讓人相當驚訝。

更重要的是，巴菲特對中國還是很有信心。他說中國經濟增長尚未結束，未來還有很長一段路要走，由於中國經濟基礎比美國低，因此從百分比上來看，中國還是會是高於美國。巴菲特指出，未來中國的經濟將會很好，美國也是。

英國經濟及商業研中心(CEBR)報告說，中國將在2032年前超越美國，成為全球第1大經濟體，但是巴菲特則認為中國可能會花更長的時間才能達到這個目標。

目前中美貿易戰剛剛開打，但巴菲特認為，中國成為一個超級大國對美國來說不一定是壞事。因為，如果我們以未來50年內可能會出現的情況來說，存在2種不同發展：一種是美國遠好於其他國家，另一種是每個國家都能更好。對於全世界而言，顯然是每個國家都成長得很好對大家才是最好的。因此包括中國在內，中國好世界更好，對美國並沒有不好。我們應該更想要世界發展成一個共繁共榮的景象才對。

(中時電子報)