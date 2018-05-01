威士忌迷別錯過！倫敦知名當代酒吧亞洲巡迴客座 來台獻唯一場次

2018年05月01日 20:58 中時 何書青

在英國倫敦擁有全歐洲最大日本威士忌酒藏（358瓶）的知名當代酒吧「The Bar at Sexy Fish」將在5月到亞洲進行巡迴客座，而台灣唯一一場的指定酒吧客座活動將在5日登場，在同樣專注於日本威士忌特質與變化的飯店型酒吧－台北賦樂旅居3樓的EAST END，帶給喜愛品飲杯中物的台灣賓客不同的調酒體驗與樂趣。

Sexy Fish為Caprice餐飲集團於2015年成立的新興品牌，位於倫敦西敏市中心的 Berkeley Square，以亞洲海鮮作為靈感，創造兼具視覺衝擊與食材巧妙對味的感官平衡。用餐空間充滿中世紀華麗而精緻的裝飾風格，並加入 Frank Gehry、Damien Hirst與 Michael Roberts 等藝術家的視覺藝術，活靈活現的水中生物被巧妙運用在空間、菜色與盤飾，猶如真實置身海洋世界般體驗一種全新型態的飲食空間與文化。

其酒吧「The Bar at Sexy Fish」則是 Caprice 餐飲集團第一家獨立經營酒吧，擁全歐洲最大日本威士忌酒藏（358瓶），擅長將日本威士忌濃烈而記憶度鮮明的特質，透過精準、創新的手法與風味詮釋，將其帶入屬於日本獨有釀酒文化的深沉與意境。

＊未滿18歲禁止飲酒，飲酒請勿過量。酒後不開車，安全有保障。

(中時 )