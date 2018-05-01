立委陳其邁推動成立新創事業加速器 發展高雄智慧港國際聯盟

2018年05月01日 20:22 中時 李義

陳其邁與鹿特丹招商單位主管及PORTXL公司主管合影。（陳其邁辦公室提供）

歐洲第一大港荷蘭鹿特丹港，世界排名逐漸下滑，這情形與高雄港一樣，立委陳其邁特地參訪荷蘭鹿特丹港務公司，瞭解鹿特丹市政府及港務公司試圖找回競爭力，積極推動智慧港口及各項創新服務的努力作為借鏡。

陳其邁聽取相關簡報後表示，PORTXL公司的作法值得高雄學習。該公司由殼牌等國際企業投資組成，目的是在港務業務、物流產業、新能源等事業上挑選適切的新創公司，給予如企業孵化加速器之診斷與協助，讓新創公司得以迅速成長，並且和全球各大重要貨運商港進行策略聯盟、推拓國際市場，強化全球佈局。

陳其邁表示，高雄港與鹿特丹港類似，國際排行從第3名下滑至第16名，雖然交通部也正積極推動智慧港口的建置，但更應該效法鹿特丹，以市府力量協助有能力的新創公司，使其與國際各商港策略聯盟，共同提昇高雄港的商業能量。

與鹿特丹港務公司等相關單位討論時，陳其邁發現台灣的新創企業雖然擁有絕佳技術，但往往在資金募集、國際企業組織、財務規畫等較為薄弱，影響成長的幅度及規模，需要政府予以協助。

陳其邁強調，初選時提出的「產業發展基金」、「高雄銀行轉型為青創銀行」、「吸引國家級台杉公司投資高雄」等政見，目的即在於幫助台灣新創企業無後顧之憂，順利走完成功的最後一哩路。

他更希望未來有機會與鹿特丹港更緊密合作，透過國際商港聯盟等平台整合，由市府與民間成立企業加速器公司，讓企業加速器公司輔導高雄的新創公司，提昇高雄港各項商業活力，讓高雄港重回國際港口排名的前段班，達成智慧城市、經濟首都的目標。

(中時 )