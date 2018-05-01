刺青低人一等？爸爸罵她是「流氓」掀起兩派論戰

刺青低人一等？爸爸罵她是「流氓」掀起兩派論戰(圖/達志影像)

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中時電子報

過去的人認為「身體髮膚受之父母」任何傷害身體的事都不被允許；但現代人自我意識高漲，想做什麼就做什麼，反而常與父母、長輩引發爭執。昨天PTT上就有一名女網友發文，表示自己的刺青被爸爸發現，嚴厲斥責她「刺青就是要當流氓」，是社會中下階級，也只能跟中下階級的人混在一起，還說「條件比較好的男生家庭不可能會接受有刺青的女生」，氣得女網友憂鬱症發作，一度沒法呼吸。

原PO說道，她爸爸是軍人，無法接受女兒有刺青，一直逼問「為什麼要自殘」、「到底哪裡有問題一定要這樣做」，讓原PO快崩潰「現在都什麼社會了！小刺青只是一種藝術，更何況有一個刺青還是為了遮疤！」於是上網PO文，究竟長輩對刺青的女生是什麼想法？

對此，有人表示認同，覺得是文青風格，刺一兩個無傷大雅「王陽明刺這樣，也是被稱為台灣第一帥」、「你可以跟你你爸說，岳飛做到大將軍都刺青了，軍人嘴什麼」、「自己喜歡最重要，沒必要承擔別人的眼光」。

另一派人認為，刺青算是8+9風格，正常人誰會沒事去刺青，「感覺就不是良家婦女會做的事...」、「監獄裡九成五的人都刺青」、「認真說還是有差，這社會對刺青認同度還是很低...，老一輩通常不太喜歡」、「其實在職場上看到刺青，確實會先扣分」。

(中時電子報)

(翻攝自《批踢踢實業坊》)
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