獨／北影最佳新演員為父助選縣議員 任職競選助理

李亦捷（右）為父親李漢銘助選，演員女兒變身競選助理。

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中時
李亦捷（右起）的媽媽、妹妹、哥哥都會幫忙選務工作。
目前李亦捷身兼多職，5月底才會重回演員身分。

憑《當愛來的時候》獲台北電影節最佳新演員的李亦捷，除了演員身分之外，現在又多了「競選助理」的新身分，原來她的父親李漢銘，是已歇業蘭陽觀光夜市的董事長，確定以無黨籍身分登記參選宜蘭市的縣議員，為了11月的選舉，她和哥哥、妹妹投入父親的選務工作。

李亦捷助攻父親打選戰，負責宣傳事宜，包括發傳單、印名片、掛競選帆布，接下來還會用自己的人脈幫父親拍攝20秒宣傳短片，她說：「以前爸爸就常幫別人處理事情，我覺得他很像電影裡的教父，不論結果如何，為了這次選舉，原本各自努力的家人齊聚，感情都變好了。」

李亦捷透露父親選擇從政算是意外插曲，原本家裡是想推哥哥參選，但父親說：「所以哥哥要先留職停薪？如果選失敗怎麼辦？他還年輕，反正我經營夜市都失敗過了，還是我來選吧。」因為無黨無派，家中又沒有老本，所以競選籌資多是透過親友，演員女兒更出錢出力。

除了競選助理，李亦捷最近又做了電影監製，「我以前只做過片場助理，第一次體會當監製的兩難。」多重身分令她忙得不可開交，5月底才會回到演員本行，拍公視的人生劇展。

(中時 )

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