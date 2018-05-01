大阪環球影城「飛天翼龍」 60多名遊客被吊在半空中達2小時

2018年05月01日 21:36 中時 黃菁菁

大阪的「日本環球影城」1日下午發生「飛天翼龍」的兩列雲宵飛車突然緊急停車的事故，約60多名遊客面朝下、雙腳懸空地被吊在半空中。(翻攝自TBS電視台畫面)

大阪的「日本環球影城」1日下午發生「飛天翼龍」的兩列雲宵飛車突然緊急停車的事故，約60多名遊客面朝下、雙腳懸空地被吊在半空中長達30分鐘至2小時。

環球影城的遊樂設施「飛天翼龍」1日下午4時45分左右，兩列飛車在行駛途中突然緊急停車，每列可搭乘32人的兩列飛車幾乎客滿，有1列停在離終點僅數公尺高的地方，別1列飛車則停在快到達最高點，離地面約20至30公尺處的半空中。

工作人員隨後利用飛車旁的樓梯通道，陸續將遊客引導至地面，事故發生約2小時後，下午6時45分左右，60多名乘客才全部安全抵達地面。

日本環球影城兩年前引進高人氣的「飛天翼龍」，全長1124公尺，號稱是全球最長的雲宵飛車，因模擬在空中飛翔的姿勢，故行駛時遊客的身體和臉朝向地面，雙腳則是懸空狀態。

日本環球影城的運營公司表示，這次是因為感應器感應到異常才緊急停駛，所幸無人受傷。

環球影城指出，「飛天翼龍過去也曾發生過3次類似的狀況，都是為了防止事故發生而採取的措施，盼遊客能諒解。」

去年8月工作人員留意到有孩童闖入禁區，故緊急停車。去年9月也曾因感應器感應到異常狀況而緊急停車。前年11月則因有遊客攜帶禁止攜入的手機，故被迫緊急停駛。

日本環球影城近年人氣超越東京迪士尼樂園，許多台灣遊客，尤其是哈利波特迷也愛到環球影城朝聖。

不少日本網友看到遊客被吊在半空中的新聞畫面後紛紛在推特上留言說:「又停了嗎？環球影城的雲宵飛車緊急煞車，對我而言好像已不意外了！」、「那樣的狀態被擱置30分鐘會很難過的，且之後還必須走樓梯下來，一定腿軟！」、「看了那停在半空的影像，心理都產生陰影了！」，還有人指出，「我認為環球影城應該付點補償金」。

(中時 )